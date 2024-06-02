Одесситы активно обновляют данные в ЦПАУ — регион среди лидеров

Человек стоит в очереди в ЦПАУ. Фото: Новости.

Одесчина находится в числе лидеров по количеству обновленных данных в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Всего в регионе уже обновили информацию около 10 тысяч человек.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщила начальница управления системного развития предоставления админуслуг Министерства цифровой трансформации Украины Марина Бобраницкая.

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"С момента запуска сервиса более 120 тысяч военнообязанных граждан Украины обновили свои учетные данные", — рассказала она.

Кто еще в лидерах

По информации Марины Бобраницкой, наибольшее количество заявлений подали в ЦПАУ города Киева, а среди регионов в лидерах также:

Одесчина;

Львовщина;

Киевщина;

Днепропетровщина;

Полтавщина.

Как обновить данные в ЦПАУ

Чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ, необходимо иметь с собой:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

мобильный телефон.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что ЦНАПы по всей стране продолжают работать. Чрез них можно быстро и удобно обновить свои данные.

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Одесские ЦПАУ начали работать в усиленном режиме, чтобы предоставить услуги каждому.