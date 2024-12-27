Відключення водопостачання 27 грудня в Одесі та області

Одесити без води — адреси найближчих бюветів
Сьогодні, 27 грудня, через планові ремонтні роботи без води залишилися мешканці декількох вулиць у різних районах міста. Повернути постачання обіцяють до 18:00. Втім, час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись.
Про це повідомила пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 16:00 води не буде за такими адресами:
- Травневий провулок;
- Фонтанська дорога, 110;
- вул. Золотий берег;
- Якірний провулок;
- Човневий провулок;
- Байдарковий провулок;
- вул. Дачна;
- Дачний провулок;
- Амбулаторний провулок.
До 18:00 водопостачання буде відсутнє за адресами:
- проспект Князя Ярослава Мудрого;
- 12-16 лінії;
- Костанді;
- вул. Сім'ї Глодан;
- вул. Академіка Корольова.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі також відбуваються планові ремонти на електромережах. Також ми повідомляли, скільки коштуватиме водопостачання для одеситів наступного року.
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