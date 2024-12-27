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Одесситы без воды — адреса ближайших бюветов

27 декабря 2024 14:32
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение водоснабжения 27 декабря в Одессе и области
В кране нет воды. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 27 декабря, из-за плановых ремонтных работ без воды остались жители нескольких улиц в разных районах города. Вернуть поставки обещают до 18:00. Впрочем, время выполнения работ и список адресов могут изменяться.

Об этом сообщила пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

До 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Майский переулок;
  • Фонтанская дорога, 110;
  • ул. Золотой берег;
  • Якорный переулок;
  • Лодочный переулок;
  • Байдарный переулок;
  • ул. Дачная;
  • Дачный переулок;
  • Амбулаторный переулок.

До 18:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

  • проспект Князя Ярослава Мудрого;
  • 12-16 линии;
  • Костанди;
  • ул. Семьи Глодан;
  • ул. Академика Королева.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе также проходят плановые ремонты на электросетях. Также мы сообщали, сколько обойдется водоснабжение для одесситов в следующем году.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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15:21 Китай заявил о намерении построить крупнейшую в мире ГЭС

15:14 В Кремле назвали свою "версию" падения самолета в Казахстане

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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