Отключение водоснабжения 27 декабря в Одессе и области

Одесситы без воды — адреса ближайших бюветов
Сегодня, 27 декабря, из-за плановых ремонтных работ без воды остались жители нескольких улиц в разных районах города. Вернуть поставки обещают до 18:00. Впрочем, время выполнения работ и список адресов могут изменяться.
Об этом сообщила пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
До 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- Майский переулок;
- Фонтанская дорога, 110;
- ул. Золотой берег;
- Якорный переулок;
- Лодочный переулок;
- Байдарный переулок;
- ул. Дачная;
- Дачный переулок;
- Амбулаторный переулок.
До 18:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
- проспект Князя Ярослава Мудрого;
- 12-16 линии;
- Костанди;
- ул. Семьи Глодан;
- ул. Академика Королева.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, сегодня в Одессе также проходят плановые ремонты на электросетях. Также мы сообщали, сколько обойдется водоснабжение для одесситов в следующем году.
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