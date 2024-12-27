Отключение водоснабжения 27 декабря в Одессе и области

В кране нет воды. Фото: freepik

Сегодня, 27 декабря, из-за плановых ремонтных работ без воды остались жители нескольких улиц в разных районах города. Вернуть поставки обещают до 18:00. Впрочем, время выполнения работ и список адресов могут изменяться.

Об этом сообщила пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

До 16:00 воды не будет по следующим адресам:

Майский переулок;

Фонтанская дорога, 110;

ул. Золотой берег;

Якорный переулок;

Лодочный переулок;

Байдарный переулок;

ул. Дачная;

Дачный переулок;

Амбулаторный переулок.

До 18:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

проспект Князя Ярослава Мудрого;

12-16 линии;

Костанди;

ул. Семьи Глодан;

ул. Академика Королева.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе также проходят плановые ремонты на электросетях. Также мы сообщали, сколько обойдется водоснабжение для одесситов в следующем году.