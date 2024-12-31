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Одесити без води перед Новим роком — адреси бюветів

31 грудня 2024 13:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення водопостачання 31 грудня в Одесі та області
У крані немає води. Фото ілюстративне: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В останній день року, 31 грудня, через ремонтні роботи сотні містян залишились без води. Відключення торкнуться кількох вулиць. Постачання комунальники обіцяють поновити до 20:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 16:00 водопостачання буде відсутнє:

  • просп. Небесної Сотні — 101/2;
  • вул. Сім'ї Глодан — 18-18В.

До 17:00 без води будуть жителі: 

  • вул. Середньофонтанська — усі будинки;
  • вул. Сліпнева — усі будинки;
  • провулок Садовий — усі будинки. 
  • просп. Лесі Українки — усі будинки;
  • вул. Сегедська — усі будинки;
  • провулок Бісквітний — усі будинки;
  • провулок Середньофонтанський — усі будинки;
  • вул. Семінарська — усі будинки;
  • вул. Канатна — усі будинки. 

До 20:00 води не буде: 

  • вул. Віталія Блажка — 7, 7а, 11;
  • просп. Князя Володимира Великого — 140.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Раніше ми повідомляли, скільки одесити платитимуть за воду у наступному році. Також ми розповідали про подорожчання абонплати за водопостачання.  

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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14:17 Головування Італії в G7 — Зеленський зробив заяву

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