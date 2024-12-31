Відключення водопостачання 31 грудня в Одесі та області

Одесити без води перед Новим роком — адреси бюветів
В останній день року, 31 грудня, через ремонтні роботи сотні містян залишились без води. Відключення торкнуться кількох вулиць. Постачання комунальники обіцяють поновити до 20:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 16:00 водопостачання буде відсутнє:
- просп. Небесної Сотні — 101/2;
- вул. Сім'ї Глодан — 18-18В.
До 17:00 без води будуть жителі:
- вул. Середньофонтанська — усі будинки;
- вул. Сліпнева — усі будинки;
- провулок Садовий — усі будинки.
- просп. Лесі Українки — усі будинки;
- вул. Сегедська — усі будинки;
- провулок Бісквітний — усі будинки;
- провулок Середньофонтанський — усі будинки;
- вул. Семінарська — усі будинки;
- вул. Канатна — усі будинки.
До 20:00 води не буде:
- вул. Віталія Блажка — 7, 7а, 11;
- просп. Князя Володимира Великого — 140.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Раніше ми повідомляли, скільки одесити платитимуть за воду у наступному році. Також ми розповідали про подорожчання абонплати за водопостачання.
Читайте Новини.LIVE!