Отключение водоснабжения 31 декабря в Одессе и области

Одесситы без воды перед Новым годом — адреса бюветов
В последний день года, 31 декабря, из-за ремонтных работ сотни горожан остались без воды. Отключения коснутся нескольких улиц. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
К 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- просп. Небесной Сотни — 101/2;
- ул. Семьи Глодан — 18-18В.
До 17:00 без воды будут жители:
- ул. Среднефонтанская — все дома;
- ул. Слипнева — все дома;
- переулок Садовый — все дома.
- просп. Леси Украинки — все дома;
- ул. Сегедская — все дома;
- переулок Бисквитный — все дома;
- переулок Среднефонтанский — все дома;
- ул. Семинарская — все дома;
- ул. Канатная — все дома.
До 20:00 воды не будет:
- ул. Виталия Блажко — 7, 7а, 11;
- просп. Князя Владимира Великого — 140
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Ранее мы сообщали, сколько одесситы будут платить за воду в следующем году. Также мы рассказывали о подорожании абонплаты за водоснабжение.
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