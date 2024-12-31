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Одесситы без воды перед Новым годом — адреса бюветов

31 декабря 2024 13:43
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение водоснабжения 31 декабря в Одессе и области
В кране нет воды. Фото иллюстративное: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В последний день года, 31 декабря, из-за ремонтных работ сотни горожан остались без воды. Отключения коснутся нескольких улиц. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

К 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • просп. Небесной Сотни — 101/2;
  • ул. Семьи Глодан — 18-18В.

До 17:00 без воды будут жители:

  • ул. Среднефонтанская — все дома;
  • ул. Слипнева — все дома;
  • переулок Садовый — все дома.
  • просп. Леси Украинки — все дома;
  • ул. Сегедская — все дома;
  • переулок Бисквитный — все дома;
  • переулок Среднефонтанский — все дома;
  • ул. Семинарская — все дома;
  • ул. Канатная — все дома.

До 20:00 воды не будет:

  • ул. Виталия Блажко — 7, 7а, 11;
  • просп. Князя Владимира Великого — 140

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ​Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Ранее мы сообщали, сколько одесситы будут платить за воду в следующем году. Также мы рассказывали о подорожании абонплаты за водоснабжение.  

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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