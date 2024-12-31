Отключение водоснабжения 31 декабря в Одессе и области

В кране нет воды. Фото иллюстративное: freepik

В последний день года, 31 декабря, из-за ремонтных работ сотни горожан остались без воды. Отключения коснутся нескольких улиц. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

К 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

просп. Небесной Сотни — 101/2;

ул. Семьи Глодан — 18-18В.

До 17:00 без воды будут жители:

ул. Среднефонтанская — все дома;

ул. Слипнева — все дома;

переулок Садовый — все дома.

просп. Леси Украинки — все дома;

ул. Сегедская — все дома;

переулок Бисквитный — все дома;

переулок Среднефонтанский — все дома;

ул. Семинарская — все дома;

ул. Канатная — все дома.

До 20:00 воды не будет:

ул. Виталия Блажко — 7, 7а, 11;

просп. Князя Владимира Великого — 140

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

​Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1;

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Ранее мы сообщали, сколько одесситы будут платить за воду в следующем году. Также мы рассказывали о подорожании абонплаты за водоснабжение.