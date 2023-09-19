Одесити через Telegram "кидали" українців на гроші: назви небезпечних каналів

Телефон в руках. Фото: google

Мешканці Одещини організували шахрайську схему заволодіння грошима українців. Вони створили низку Telegram-каналів про інвестиції та обдурювали громадян.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Небезпечні Telegram-канали

Згідно зі слідчими матеріалами, учасники злочинної групи ретельно продумали свій план з метою заволодіння грошима українців. Для втілення цієї схеми вони створили низку Telegram-каналів з різними інвестиційними проєктами, пов'язаними з фінансовими та криптовалютними операціями.

Деякі з цих каналів включали такі назви, як "yar invest", "yar investment", "yargoldinv", "яр фринчер", "ян фринчер", "яр", "амир миллионер", "рамзанов амир", "инвестиции амира", "ramzantrade", "investramzanov" та інші.

Для збільшення своєї аудиторії, члени цієї організованої групи використовували спам-розсилку через реальні облікові записи користувачів, які вони перехоплювали за допомогою раніше створених фішингових ботів. Ці боти маскувалися під офіційні чат-боти компанії ДТЕК.

За даними слідства, зловмисники незаконно втрутилися в більше ніж 15 тисяч облікових записів та систематично заволодівали грошима громадян України через шахрайські дії.

Шахраї заробляли через соцмережі. Фото: Київська міська прокуратура

Яке покарання чекає на шахраїв

Печерська окружна прокуратура Києва надсилає до суду обвинувальний акт щодо організатора та членів організованої злочинної групи, які, за обвинуваченням, скоїли умисні важкі та особливо важкі злочини, пов'язані із шахрайським заволодінням грошима громадян України (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України).

За шахрайство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Тим часом за несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем можна опинитись за ґратами на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Одеській області активізувались шахраї, які намагаються обдурити платників податків. Зловмисники, використовуючи номер +380960247809, відправляють повідомлення та видають себе за виконавців Головного управління ДПС в Одеській області, щоб розв'язувати якісь питання.