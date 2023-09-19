Одесситы через Telegram "кидали" украинцев на деньги: названия опасных каналов

Телефон в руках. Фото: google

Жители Одесчины организовали мошенническую схему завладения деньгами украинцев. Они создали ряд Telegram-каналов об инвестициях и обманывали граждан.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Опасные Telegram-каналы

Согласно следственным материалам, участники преступной группы тщательно продумали свой преступный план с целью завладения деньгами украинцев. Для реализации этой схемы они создали ряд Telegram-каналов с различными инвестиционными проектами, связанными с финансовыми и криптовалютными операциями.

Некоторые из этих каналов включали такие названия, как "yar invest", "yar investment", "yargoldinv", "яр фринчер", "ян фринчер", "яр", "амир миллионер", "рамзанов амир", "инвестиции амира". "ramzantrade", "investramzanov" и другие.

Для увеличения своей аудитории члены этой организованной группы использовали спам-рассылку через реальные учетные записи пользователей, которые они перехватывали с помощью ранее созданных фишинговых ботов. Эти боты маскировались под официальные чат-боты компании ДТЭК.

По данным следствия, злоумышленники незаконно вмешались в более 15 тысяч учетных записей и систематически завладевали деньгами граждан Украины из-за мошеннических действий.

Мошенники зарабатывали из-за соцсетей. Фото: Киевская городская прокуратура

Какое наказание ждет мошенников

Печерская окружная прокуратура Киева присылает в суд обвинительный акт в отношении организатора и членов организованной преступной группы, по обвинению совершивших умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с мошенническим завладением деньгами граждан Украины (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.28, ч. 5 ст.361, ч. 2 ст.361-1 Уголовного кодекса Украины).

За мошенничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Между тем за несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем можно оказаться за решеткой сроком от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Одесской области активизировались мошенники, пытающиеся обмануть налогоплательщиков. Злоумышленники, используя номер +380960247809, отправляют сообщения и выдают себя за исполнителей Главного управления ГНС в Одесской области, чтобы решать какие-либо вопросы.