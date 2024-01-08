Одесити до вечора залишилися без електропостачання — ДТЕК
Сьогодні, 8 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- просп. Небесної сотні 47/корп.1, 47/корп.2, 37/корп.1, 47-63
- Академіка Корольова, 22, 30, 26а,28, 34/корп.1, 32,34,
- 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6,8,
- 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1а, 1-7, 6-а, 2-8,
- 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-7, 2-8,
- Тульська, 68-84, 77-93,
- Друга, 20,
- Василя Симоненка, 2а,
- Генерала Петрова, 52-68/корп.2
Північний РЕМ:
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18а-43,
- Хуторська 15-105, 26-40, 86,
- Академіка Панкратової, 2-34, 3-61,
- Хавкіна, 1-57,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23, 2-16,
- Кругова, 10б-58,13-55,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова, 1-31,2-22,
- пров. Хуторський 6,6/3,6/корп.3,
- пров. Хуторський, 1-29,1а,1б,2-22,
- пров. Цементний, 6а,
- пров. Шебелинський, 13а-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5,
Центральний РЕМ:
- вул. Богдана Хмельницького, 35-49, 68-84.
Нагадаємо, в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.
Також ми писали, що через негоду в Одеській області, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів залишаються без напруги. Наразі відомо, що це майже 70 тисяч споживачів.
Додамо, сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи.
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