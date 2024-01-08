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Одесити до вечора залишилися без електропостачання — ДТЕК

8 січня 2024 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити до вечора залишилися без електропостачання — ДТЕК
Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 8 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

  • просп. Небесної сотні 47/корп.1, 47/корп.2, 37/корп.1, 47-63
  • Академіка Корольова, 22, 30, 26а,28, 34/корп.1, 32,34,
  • 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6,8,
  • 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8,
  • 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1а, 1-7, 6-а, 2-8,
  • 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-7, 2-8,
  • Тульська, 68-84, 77-93, 
  • Друга, 20, 
  • Василя Симоненка, 2а, 
  • Генерала Петрова, 52-68/корп.2

Північний РЕМ:

  • пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18а-43,
  • Хуторська 15-105, 26-40, 86, 
  • Академіка Панкратової, 2-34, 3-61, 
  • Хавкіна, 1-57,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23, 2-16,
  • Кругова, 10б-58,13-55, 
  • Геологічна, 9, 9а, 23а, 
  • Степова, 1-31,2-22,
  • пров. Хуторський 6,6/3,6/корп.3,
  • пров. Хуторський, 1-29,1а,1б,2-22,
  • пров. Цементний, 6а,
  • пров. Шебелинський, 13а-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5, 

Центральний РЕМ:

  • вул. Богдана Хмельницького, 35-49, 68-84.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.

Також ми писали, що через негоду в Одеській області, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів залишаються без напруги. Наразі відомо, що це майже 70 тисяч споживачів.

Додамо, сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи.  

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