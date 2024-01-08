Одесити до вечора залишилися без електропостачання — ДТЕК

Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 8 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

просп. Небесної сотні 47/корп.1, 47/корп.2, 37/корп.1, 47-63

Академіка Корольова, 22, 30, 26а,28, 34/корп.1, 32,34,

11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6,8,

12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8,

13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1а, 1-7, 6-а, 2-8,

14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-7, 2-8,

Тульська, 68-84, 77-93,

Друга, 20,

Василя Симоненка, 2а,

Генерала Петрова, 52-68/корп.2

Північний РЕМ:

пров. Людмили Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18а-43,

Хуторська 15-105, 26-40, 86,

Академіка Панкратової, 2-34, 3-61,

Хавкіна, 1-57,

пров. Цементний, 1-17,

Котляревського, 1-23, 2-16,

Кругова, 10б-58,13-55,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова, 1-31,2-22,

пров. Хуторський 6,6/3,6/корп.3,

пров. Хуторський, 1-29,1а,1б,2-22,

пров. Цементний, 6а,

пров. Шебелинський, 13а-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5,

Центральний РЕМ:

вул. Богдана Хмельницького, 35-49, 68-84.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.

Також ми писали, що через негоду в Одеській області, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів залишаються без напруги. Наразі відомо, що це майже 70 тисяч споживачів.

Додамо, сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи.