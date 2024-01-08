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Одесситы до вечера остались без электроснабжения — ДТЭК

8 января 2024 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы до вечера остались без электроснабжения — ДТЭК
Энергетик работает на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 8 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

  • просп. Небесной сотни 47/корп.1, 47/корп.2, 37/корп.1, 47-63
  • Академика Королева, 22, 30, 26а,28, 34/корп.1, 32,34,
  • 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6,8,
  • 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8,
  • 13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1а, 1-7, 6-я, 2-8,
  • 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-7, 2-8,
  • Тульская, 68-84, 77-93,
  • Вторая, 20,
  • Василия Симоненко, 2а,
  • Генерала Петрова, 52-68/корп.2

Северный РЭС:

  • пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18а-43,
  • Хуторская 15-105, 26-40, 86,
  • Академика Панкратовой, 2-34, 3-61,
  • Хавкина, 1-57,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23, 2-16,
  • Круговая, 10б-58,13-55,
  • Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • Степовая, 1-31,2-22,
  • пер. Хуторской 6,6/3,6/корп.3,
  • пер. Хуторской, 1-29,1а,1б,2-22,
  • пер. Цементный, 6а,
  • пер. Шебелинский, 13а-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,

Центральный РЭС:

  • ул. Богдана Хмельницкого, 35-49, 68-84.

Напомним, в Украине в ближайшее время, вероятно, введут плановые отключения света. Однако ограничения не будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Также мы писали, что из-за непогоды в Одесской области вследствие налипания мокрого снега и гололеда 225 населенных пунктов остаются без напряжения. Пока известно, что это почти 70 тысяч потребителей.

Добавим, сегодня, 8 января, в Одесской области значительно ухудшилась погода, из-за чего коммунальщики перевели и усиленный режим работы. На дорогах региона продолжаются очистные работы.

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