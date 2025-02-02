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Одесити до вечора залишилися без води — адреси

2 лютого 2025 12:06
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі 2 лютого — адреси та час
Людина миє руки. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 2 лютого, в деяких районах Одеси тимчасово відключать водопостачання через проведення планових і аварійних ремонтних робіт. Повернути містянам воду планують до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 17:00 (центр міста):

  • вул. Преображенська
  • вул. Європейська
  • вул. Велика Арнаутська
  • вул. Мала Арнаутська
  • вул. Рішельєвська

До 14:00 (інші райони):

  • вул. Південна дорога
  • вул. Кишинівська
  • вул. Капітана Кузнецова
  • вул. Лесі Українки
  • вул. Миколи Пильчикова
  • вул. Йосипа Фішера
  • вул. Юрія Кондратюка
  • вул. Яна Длугаша
  • вул. Олександра Богомольця
  • вул. Володимира Антоновича
  • вул. Маріупольська
  • вул. Керченська
  • провулок Керченський

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки одесити платитимуть за воду у лютому 2025 року. Також писали, які комунальні послуги подорожчають в Одесі з лютого.

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