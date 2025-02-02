Відключення води в Одесі 2 лютого — адреси та час

Одесити до вечора залишилися без води — адреси
Сьогодні, 2 лютого, в деяких районах Одеси тимчасово відключать водопостачання через проведення планових і аварійних ремонтних робіт. Повернути містянам воду планують до 17:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
До 17:00 (центр міста):
- вул. Преображенська
- вул. Європейська
- вул. Велика Арнаутська
- вул. Мала Арнаутська
- вул. Рішельєвська
До 14:00 (інші райони):
- вул. Південна дорога
- вул. Кишинівська
- вул. Капітана Кузнецова
- вул. Лесі Українки
- вул. Миколи Пильчикова
- вул. Йосипа Фішера
- вул. Юрія Кондратюка
- вул. Яна Длугаша
- вул. Олександра Богомольця
- вул. Володимира Антоновича
- вул. Маріупольська
- вул. Керченська
- провулок Керченський
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми розповідали, скільки одесити платитимуть за воду у лютому 2025 року. Також писали, які комунальні послуги подорожчають в Одесі з лютого.
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