Відключення води в Одесі 2 лютого — адреси та час

Людина миє руки. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 2 лютого, в деяких районах Одеси тимчасово відключать водопостачання через проведення планових і аварійних ремонтних робіт. Повернути містянам воду планують до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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До 17:00 (центр міста):

вул. Преображенська

вул. Європейська

вул. Велика Арнаутська

вул. Мала Арнаутська

вул. Рішельєвська

До 14:00 (інші райони):

вул. Південна дорога

вул. Кишинівська

вул. Капітана Кузнецова

вул. Лесі Українки

вул. Миколи Пильчикова

вул. Йосипа Фішера

вул. Юрія Кондратюка

вул. Яна Длугаша

вул. Олександра Богомольця

вул. Володимира Антоновича

вул. Маріупольська

вул. Керченська

провулок Керченський

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки одесити платитимуть за воду у лютому 2025 року. Також писали, які комунальні послуги подорожчають в Одесі з лютого.