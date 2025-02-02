Отключение воды в Одессе 2 февраля — адреса и время

Одесситы до вечера остались без воды — адреса
Сегодня, 2 февраля, в некоторых районах Одессы временно отключат водоснабжение из-за проведения плановых и аварийных ремонтных работ. Вернуть горожанам воду планируют до 17:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
До 17:00 (центр города):
- ул. Преображенская
- ул. Европейская
- Большая Арнаутская
- Малая Арнаутская
- ул. Ришельевская
До 14:00 (другие районы):
- ул. Южная дорога
- ул. Кишиневская
- ул. Капитана Кузнецова
- ул. Леси Украинки
- ул. Николая Пильчикова
- ул. Иосифа Фишера
- ул. Юрия Кондратюка
- ул. Яна Длугаша
- ул. Александра Богомольца
- ул. Владимира Антоновича
- ул. Мариупольская
- ул. Керченская
- переулок Керченский
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы рассказывали, сколько одесситы будут платить за воду в феврале 2025 года. Также писали, какие коммунальные услуги подорожают в Одессе с февраля.
Читайте Новини.LIVE!