Отключение воды в Одессе 2 февраля — адреса и время

Человек моет руки. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 2 февраля, в некоторых районах Одессы временно отключат водоснабжение из-за проведения плановых и аварийных ремонтных работ. Вернуть горожанам воду планируют до 17:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды в Одессе

До 17:00 (центр города):

ул. Преображенская

ул. Европейская

Большая Арнаутская

Малая Арнаутская

ул. Ришельевская

До 14:00 (другие районы):

ул. Южная дорога

ул. Кишиневская

ул. Капитана Кузнецова

ул. Леси Украинки

ул. Николая Пильчикова

ул. Иосифа Фишера

ул. Юрия Кондратюка

ул. Яна Длугаша

ул. Александра Богомольца

ул. Владимира Антоновича

ул. Мариупольская

ул. Керченская

переулок Керченский

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы рассказывали, сколько одесситы будут платить за воду в феврале 2025 года. Также писали, какие коммунальные услуги подорожают в Одессе с февраля.