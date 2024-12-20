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Одесити досі слухають російську музику — хто у фаворитах

20 грудня 2024 10:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесити слухають російських виконавців, кого саме
Дівчина у навушниках. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Українці стали втричі менше слухати виконавців з РФ, аніж до повномасштабного вторгнення. Втім, приблизно 20% пісень у чартах досі російські. Серед міст, де вони найбільш популярні, є й Одеса. 

Про це йдеться у дослідженні видання "Економічна правда".

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За даними "ЕП", російські виконавці стабільно займають топові місця в містах на півдні та сході України. Зокрема, йдеться про Одесу, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Полтаву.

"Серед топ-15 виконавців, яких там слухали найбільше, дві-три позиції за росіянами або артистів з сусідніх країн, для яких московський ринок є основним", — говорять автори дослідження.

Одесити досі слухають російську музику — хто у фаворитах - фото 1
Найпопулярніші виконавці в Одесі. Фото: Економічна правда

Зокрема, в Одесі до списку п'ятнадцяти найпопулярніших виконавців потрапили переважно репери — казахстанський російськомовний Скриптоніт, росіяни Гіо Піка (автор пісень на кримінальну тематику) та Miyagi & Andy Panda. Також у фаворитах російська поп-співачка українського походження Анна Асті.

Серед українських музикантів в Одесі найбільш популярні "Океан Ельзи", Skofka, KALUSH, Jerry Heil, KOLA, Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров, YAKTAK, Надія Дорофєєва та "100лиця".

Нагадаємо, одеський ресторан потрапив у скандал через вечірку під музику російських реперів-прибічників Путіна. Раніше в одному з одеських закладів у караоке співали російський шансон.

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