Одесситы слушают российских исполнителей, кого именно

Девушка в наушниках. Фото: freepik

Украинцы стали втрое меньше слушать исполнителей из РФ, чем до полномасштабного вторжения. Впрочем, примерно 20% песен в чартах до сих пор российские. Среди городов, где они наиболее популярны, есть и Одесса.

Об этом говорится в исследовании издания "Экономическая правда".

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По данным "ЭП", российские исполнители стабильно занимают топовые места в городах на юге и востоке Украины. В частности, речь идет об Одессе, Днепропетровске, Харькове, Запорожье и Полтаве.

"Среди топ-15 исполнителей, которых там слушали больше всего, две-три позиции по россиянам или артистам из соседних стран, для которых московский рынок является основным", — говорят авторы исследования.

Самые популярные исполнители в Одессе Фото: Экономическая правда

В частности, в Одессе в список пятнадцати самых популярных исполнителей попали преимущественно рэпперы — казахстанский русскоязычный Скриптонит, россияне Гио Пика (автор песен на криминальную тематику) и Miyagi & Andy Panda. Также в фаворитах российская поп-певица украинского происхождения.

Среди украинских музыкантов в Одессе наиболее популярны "Океан Эльзы", Skofka, KALUSH, Jerry Heil, KOLA, Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров, YAKTAK, Надежда Дорофеева и "100лица".

Напомним, одесский ресторан попал в скандал из-за вечеринки под музыку российских рэперов-сторонников Путина Ранее в одном из одесских заведений в караоке пели российский шансон.