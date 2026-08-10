Одесити готуються дати відсіч РФ: загроза висадки десанту

Тетраподи на пляжі на Одещині. Фото ілюстративне: Суспільне Одеса

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Одещині цивільних жителів готують до захисту регіону на випадок спроби російської армії висадити десант. Людей навчають керувати дронами та тренують на полігонах. Частину з них залучають до добровольчих формувань територіальних громад.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів командир ОТУ "Одеса" Денис Носіков, передає Новини.LIVE.

Підготовка цивільних

За словами Носікова, цивільних жителів Одещини навчають працювати з безпілотниками та проходити військову підготовку. Зокрема, їх масово перевчають на операторів FPV-дронів, які використовують для перехоплення ворожих безпілотників.

"Масово перевчаємо на ФПВ-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів", — розповів командир ОТУ "Одеса".

До такої роботи залучають, зокрема, членів добровольчих формувань територіальних громад. За словами Носікова, вони вже виконують завдання у складі екіпажів дронів-перехоплювачів у різних громадах.

Чому залучають цивільних

Створення ДФТГ(Добровольчих формувань територіальних громад) передбачене законодавством України. У разі спроби російської армії захопити Одесу або висадити десант підготовлені люди можуть стати додатковим ресурсом для оборони.

"Це великий додатковий наш мобресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть у стрій. Це тисячі людей", — зазначив Носіков.

Командир також розповів про масштаби повітряної загрози для Одещини. За його словами, область та Одеса щодня можуть атакувати орієнтовно до 50 російських "Шахедів". Російські війська запускають їх, зокрема, з окупованого Криму та Херсонщини.

Захист із моря

За словами Носікова, російські безпілотники намагаються перехоплювати ще на підльоті до міста. Для цього сили оборони використовують різні засоби та працюють не лише із суходолу.

"По ним у ЗСУ працюють не тільки із суші, але й з моря, щоби збити ще на підльоті до міста", — сказав командир ОТУ "Одеса".

Він зазначив, що нині українські сили знищують у середньому близько 85% російських ударних дронів. Водночас навіть один безпілотник, який проривається до міста, може завдати серйозної шкоди.

Міфи про Одесу

Носіков також заявив, що російська пропаганда більше не називає Одесу "російським містом". Він пов'язує це не лише з роботою сил оборони, а й із системною підготовкою міста до можливих атак.

"В Одесі ми будуємо наші фортифікаційні споруди, кругову оборону. На що ми це робимо? Питання профілактики. Нам потрібно, щоб ворог відмовився від своїх планів взагалі", — зазначив Носіков.

За його словами, паралельно відбуваються зміни і всередині регіону. Зокрема, за словами командира, Одещину залишають деякі проросійські діячі, які багато років працювали в регіоні. Носіков назвав це частиною великої системної роботи із захисту Одеси та області. За його словами, завдання полягає не лише у відбитті атак, а й у тому, щоб Росія бачила готовність регіону до оборони та відмовлялася від планів захоплення.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують майже щодня використовувати окупований Крим для запуску ударних безпілотників по Україні. Попри регулярні удари Сил оборони по військових об'єктах, повністю зупинити ці атаки складно, адже окупанти застосовують мобільні пускові установки.

Також Новини.LIVE писали, що Росія змінила підхід до ударів по Україні та дедалі частіше робить ставку на масове застосування безпілотників. Однією з головних цілей залишаються судна, які заходять до портів Великої Одеси. Водночас російські війська продовжують використовувати й ракетоносії в Чорному морі.