Одесити, які виїхали до Румунії, можуть працевлаштуватися

Кордон з Румунією. Фото: google

Від початку вторгнення більшість одеситів виїхало саме до Румунії. Наразі, в цій країні знайшли роботу майже сім тисяч українців, а 500 румунських роботодавців готові прийняти наших земляків на роботу. Вони обіцяють мінімальну зарплатню у 600 євро, а подекуди й вище.

Про це повідомляє міграційна платформа EWL з посиланням на міністерство праці Румунії.

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Умови праці

У Румунії наразі працевлаштовано 6 тис. 954 українських громадян. Вони працюють на простих робочих місцях, які не потребують особливого досвіду або знання румунської мови. Це робота на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, а також в пекарнях та інших галузях.

Скільки заробляють українці у Румунії

Мінімальна зарплата в Румунії становить приблизно 600 євро. У високий сезон працівники можуть заробити від 900 до 1500 євро на руки в місяць. Роботодавці надають безплатне житло, проїзд до роботи та талони на харчування, а також опіку над дітьми жінок, які працюють.

Зазначимо, що Румунія приймає українців з тимчасовим захистом і не обмежує їх доступ до роботи, навіть якщо вони користувалися прихистком в інших країнах ЄС.

Нагадаємо, Румунія встановить на кордонах з Одеською областю сучасну систему захисту від дронів. Повідомляється, що повітряний простір країни-члена НАТО буде закритий від ворожих БпЛА найближчим часом. Про це повідомляє румунське видання HotNews.ro.

Також ми писали, що у Чорному морі розпочала роботу мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії. Бойові кораблі розчищають вибухонебезпечні предмети на маршруті нового українського зернового коридору. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

