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Румунія посилить захист від дронів на кордоні з Одеською областю

20 жовтня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Румунія посилить захист від дронів на кордоні з Одеською областю
Дрон летить у повітрі. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Румунія встановить на кордонах з Одеською областю сучасну систему захисту від дронів. Повідомляється, що повітряний простір країни-члена НАТО буде закритий від ворожих БпЛА найближчим часом. 

Про це повідомляє румунське видання HotNews.ro.

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За інформацією ЗМІ, Румунія вирішила посилити захист кордонів після низки інцидентів з падінням уламків російських дронів на території країни. 

У найближчий період між урядами низки країн буде укладено деякі угоди G2G, очевидно, за згодою НАТО. Це буде одна з найефективніших систем боротьби з дронами в Європі.

Падіння російських дронів у Румунії

Нагадаємо, 4 вересня окупанти вчергове обстріляли Одещину. Втім, під час атаки Ізмаїльського порту "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. 

Також ми писали, що в ніч проти 13 вересня окупанти атакували Одеську область, втім повітряна тривога була оголошена й на території сусідньої Румунії, як виявилося недарма. Екіпаж військового гелікоптера помітив уламки, схожі на частини безпілотників.

Додамо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.

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