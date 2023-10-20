Румунія посилить захист від дронів на кордоні з Одеською областю

Дрон летить у повітрі. Фото: скриншот з відео

Румунія встановить на кордонах з Одеською областю сучасну систему захисту від дронів. Повідомляється, що повітряний простір країни-члена НАТО буде закритий від ворожих БпЛА найближчим часом.

Про це повідомляє румунське видання HotNews.ro.

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За інформацією ЗМІ, Румунія вирішила посилити захист кордонів після низки інцидентів з падінням уламків російських дронів на території країни.

У найближчий період між урядами низки країн буде укладено деякі угоди G2G, очевидно, за згодою НАТО. Це буде одна з найефективніших систем боротьби з дронами в Європі.

Падіння російських дронів у Румунії

Нагадаємо, 4 вересня окупанти вчергове обстріляли Одещину. Втім, під час атаки Ізмаїльського порту "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

Також ми писали, що в ніч проти 13 вересня окупанти атакували Одеську область, втім повітряна тривога була оголошена й на території сусідньої Румунії, як виявилося недарма. Екіпаж військового гелікоптера помітив уламки, схожі на частини безпілотників.

Додамо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.