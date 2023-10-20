Румыния усилит защиту от дронов на границе с Одесской областью

Дрон летит в воздухе. Фото: скриншот с видео

Румыния установит на границах с Одесской областью современную систему защиты от дронов. Сообщается, что воздушное пространство страны-члена НАТО будет закрыто от враждебных БпЛА в ближайшее время.

Об этом сообщает румынское издание HotNews.ro.

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По информации СМИ, Румыния решила усилить защиту границ после ряда инцидентов с падением обломков российских дронов на территории страны.

В ближайшее время между правительствами ряда стран будут заключены некоторые соглашения G2G, очевидно, с согласия НАТО. Это будет одна из самых эффективных систем борьбы с дронами в Европе.

Падение русских дронов в Румынии

Напомним, 4 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Одесчину. Во время атаки Измаильского порта "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

Также мы писали, что в ночь на 13 сентября оккупанты атаковали Одесскую область, впрочем воздушная тревога была объявлена и на территории соседней Румынии, как оказалось, не зря. Экипаж военного вертолета заметил обломки, похожие на части беспилотников.

Румыния ужесточит меры защиты на границе с Одесской областью. В районах у украинских портов Рени и Измаил жителям будут отправлять сообщения Ro-Alert в случае обнаружения угрозы падения вражеских элементов.