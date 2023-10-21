Одесситы, выехавшие в Румынию, могут трудоустроиться

Граница с Румынией. Фото: google

С начала вторжения большинство одесситов выехало именно в Румынию. В этой стране нашли работу почти семь тысяч украинцев, а 500 румынских работодателей готовы принять наших земляков на работу. Они обещают минимальную зарплату в 600 евро, а иногда и выше.

Об этом сообщает миграционная платформа EWL со ссылкой на министерство труда Румынии.

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Условия труда

В Румынии трудоустроено 6 тыс. 954 украинских граждан. Они работают на простых рабочих местах, не требующих особого опыта или знания румынского языка. Это работа на предприятиях автомобильной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также в пекарнях и других отраслях.

Сколько зарабатывают украинцы в Румынии

Минимальная зарплата в Румынии составляет около 600 евро. В высокий сезон работники могут заработать от 900 до 1500 евро за руки в месяц. Работодатели предоставляют бесплатное жилье, проезд к работе и талоны на питание, а также опеку над детьми работающих женщин.

Отметим, что Румыния принимает украинцев с временной защитой и не ограничивает их доступ к работе, даже если они пользовались убежищем в других странах ЕС.

Напомним, Румыния установит на границах с Одесской областью современную систему защиты от дронов. Сообщается, что воздушное пространство страны-члена НАТО будет закрыто от враждебных БПЛА в ближайшее время. Об этом сообщает румынское издание HotNews.ro.

Также мы писали, что в Черном море начала работу минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии. Боевые корабли расчищают взрывоопасные предметы по маршруту нового украинского зернового коридора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.