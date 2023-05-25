Одесити можуть безплатно вивчати українську мову

Люди на курсі з української мови. Фото: google

Всеукраїнський проєкт "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на 12-й курс з опанування української мови. Старт нового курсу — 5 червня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Кожен учасник курсу отримує:

щоденні завдання та навчальні матеріали;

поради психолога під час переходу;

розмовні клуби — очні та онлайн;

аудіо-, відеозаписи до уроків;

тести;

добірки корисних джерел для поглиблення знань про граматику та лексику української мови;

онлайн-ігри з вивчення української;

навчальні класи онлайн;

Friendly-чати підтримки.

Як зареєструватись на курс

Навчатись можна абсолютно безплатно, долучитися може кожен охочий з будь-якої точки світу. Реєстрація та детальна інформація про курс — за посиланням.

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.

В Одесі також був мовний скандал. Конфлікт відбувся у ТЦ "Острів", де відвідувачка магазину вимагала в адміністрації вимкнути російськомовну пісню. Суперечка виникла через звучання музики у торговому павільйоні, що заборонено законом.