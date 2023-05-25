Одесити можуть безплатно вивчати українську мову
Всеукраїнський проєкт "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на 12-й курс з опанування української мови. Старт нового курсу — 5 червня.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Кожен учасник курсу отримує:
- щоденні завдання та навчальні матеріали;
- поради психолога під час переходу;
- розмовні клуби — очні та онлайн;
- аудіо-, відеозаписи до уроків;
- тести;
- добірки корисних джерел для поглиблення знань про граматику та лексику української мови;
- онлайн-ігри з вивчення української;
- навчальні класи онлайн;
- Friendly-чати підтримки.
Як зареєструватись на курс
Навчатись можна абсолютно безплатно, долучитися може кожен охочий з будь-якої точки світу. Реєстрація та детальна інформація про курс — за посиланням.
Нагадаємо, протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.
В Одесі також був мовний скандал. Конфлікт відбувся у ТЦ "Острів", де відвідувачка магазину вимагала в адміністрації вимкнути російськомовну пісню. Суперечка виникла через звучання музики у торговому павільйоні, що заборонено законом.