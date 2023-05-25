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Одесситы могут бесплатно учить украинский язык

25 мая 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесситы могут бесплатно учить украинский язык
Люди на курсе по русскому языку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Всеукраинский проект "Единые" открывает регистрацию участников на 12-й курс по овладению украинским языком. Старт нового курса — 5 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Каждый участник курса получает:

  • ежедневные задания и учебные материалы;
  • советы психолога при переходе;
  • разговорные клубы – очные и онлайн;
  • аудио-, видеозаписи к урокам;
  • тесты;
  • подборки полезных источников для углубления знаний о грамматике и лексике украинского языка;
  • онлайн-игры по изучению украинского;
  • обучающие классы онлайн;
  • Friendly-чат поддержки.

Как зарегистрироваться на курс

Научиться можно абсолютно бесплатно, присоединиться может любой желающий из любой точки мира. Регистрация и подробная информация о курсе — по ссылке.

Напомним, в течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

В Одессе также разразился языковой скандал. Конфликт произошел в ТЦ "Остров", где посетительница магазина потребовала у администрации выключить русскоязычную песню. Спор возник из-за звучания музыки в торговом павильоне, что запрещено законом.

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