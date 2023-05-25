Одесситы могут бесплатно учить украинский язык

Люди на курсе по русскому языку. Фото: google

Всеукраинский проект "Единые" открывает регистрацию участников на 12-й курс по овладению украинским языком. Старт нового курса — 5 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Каждый участник курса получает:

ежедневные задания и учебные материалы;

советы психолога при переходе;

разговорные клубы – очные и онлайн;

аудио-, видеозаписи к урокам;

тесты;

подборки полезных источников для углубления знаний о грамматике и лексике украинского языка;

онлайн-игры по изучению украинского;

обучающие классы онлайн;

Friendly-чат поддержки.

Как зарегистрироваться на курс

Научиться можно абсолютно бесплатно, присоединиться может любой желающий из любой точки мира. Регистрация и подробная информация о курсе — по ссылке.

Напомним, в течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

В Одессе также разразился языковой скандал. Конфликт произошел в ТЦ "Остров", где посетительница магазина потребовала у администрации выключить русскоязычную песню. Спор возник из-за звучания музыки в торговом павильоне, что запрещено законом.