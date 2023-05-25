Одесситы могут бесплатно учить украинский язык
Всеукраинский проект "Единые" открывает регистрацию участников на 12-й курс по овладению украинским языком. Старт нового курса — 5 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Каждый участник курса получает:
- ежедневные задания и учебные материалы;
- советы психолога при переходе;
- разговорные клубы – очные и онлайн;
- аудио-, видеозаписи к урокам;
- тесты;
- подборки полезных источников для углубления знаний о грамматике и лексике украинского языка;
- онлайн-игры по изучению украинского;
- обучающие классы онлайн;
- Friendly-чат поддержки.
Как зарегистрироваться на курс
Научиться можно абсолютно бесплатно, присоединиться может любой желающий из любой точки мира. Регистрация и подробная информация о курсе — по ссылке.
Напомним, в течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.
В Одессе также разразился языковой скандал. Конфликт произошел в ТЦ "Остров", где посетительница магазина потребовала у администрации выключить русскоязычную песню. Спор возник из-за звучания музыки в торговом павильоне, что запрещено законом.