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Одесити можуть отримати до 1 млн грн на власну справу

7 травня 2023 17:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Одесити можуть отримати до 1 млн грн на власну справу
Одесити у парку ім.Горького Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

За програмою "Власна справа" вже ухвалено рішень на 1 мільярд гривень. Одесити можуть долучитися до урядового проєкту "єРобота" та отримати фінансування на створення свого бізнесу.

Про це повідомляє Одеський обласний центр зайнятості.

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За даними служби зайнятості, протягом 10 місяців дії програми, рішення щодо започаткування нового бізнесу або розвиток вже наявного, отримали понад 4,5 тисячі українців. Вже зараз за програмою передбачено створення понад 10 тисяч нових робочих місць. 

Хто може подати заявку

Подати заявку на отримання мікрогранту в сумі від 50 до 250 тис. грн  можуть як чинні підприємці, так і люди, які тільки планують започаткувати власну справу. Заяву разом з бізнес-планом можна подати через портал Дія. Там же можна ознайомитись з термінами подачі заяв по кожній хвилі. Обов’язковою умовою отримання коштів є створення 1-2 робочих місць. Грантові кошти повертаються державі шляхом сплачених податків і обов'язкових зборів у процесі діяльності впродовж трьох років.

Навчальні курси з розробки бізнес-планів

В центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості охочі можуть пройти навчальні курси з розробки бізнес-планів для участі в програмі. Заняття проводяться онлайн та офлайн. Щоб прослухати курс, потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості або  заповнити анкету. Тривалість курсу, в залежності від регіону та обраної програми, становить від 1 до 12 днів. Для зареєстрованих безробітних навчання є безоплатним, всі інші можуть навчатися власним коштом. Вартість курсу — від 220 грн до 2500 грн.

Нагадаємо, в Одесі відкрито ювілейний Центр допомоги врятованим. Центри такого типу вже успішно працюють у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Чернівцях, Мукачево, Харкові, Херсоні та Полтаві.

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