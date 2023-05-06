Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Як зробити Одесу привабливим туристичним місцем після війни: думка експерта arrow

Як зробити Одесу привабливим туристичним місцем після війни: думка експерта

6 травня 2023 16:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Як зробити Одесу привабливим туристичним місцем після війни: думка експерта
Люди прогулююся вулицями Одеси. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після війни Одеса та область мають потенціал стати привабливими туристичними місцями за приємними цінами. В регіоні не вистачає готелів, які б приймали туристів цілий рік. 

Про це журналістці Новини.LIVE розповів експерт туристичного бізнесу Фазіль Аскеров.

Читайте також:

Інфраструктура та нові готелі з басейнами

Інфраструктура є ключовим фактором для розвитку туризму. Тому після війни варто відновлювати дороги та інші об’єкти, що забезпечують комфортний відпочинок туристів. Також варто побудувати нові готелі з басейнами біля моря, які будуть працювати майже круглий рік. Це стане привабливим пропозицією для туристів, які хочуть відпочити на морі у будь-яку пору року.

Створення великого курорту

Одеська область має потенціал для створення великого сучасного курорту. Створення великого курорту може забезпечити значний потік туристів та розвиток туристичної інфраструктури в області.

"Якщо порахувати кількість п’ятизіркових готелів на першій лінії біля моря, то їх буквально кілька. І це при тому, що в Україні понад 500 км морського узбережжя. Це дуже мало. Не треба боятися, що вони дорогі, адже поруч почнуть формувати та будувати інші об’єкти", — зазначив Фазіль Аскеров.

Переваги українського туризму

Україна має конкурентну перевагу перед іншими країнами світу. Туристи можуть насолоджуватися стравами, приготованими з місцевих продуктів, адже українська земля може нагодувати мільйони людей.

До початку літнього сезону залишається менш як три тижні, а Одеса вже готова приймати туристів та відпочивальників, попри воєнний стан у країні. Через закритий доступ до моря фірми, що спеціалізуються на послугах відпочинку, вже розробили цікаві маршрути та локації, де можна зупинитися на ночівлю, посмакувати місцеві страви, а також інформативно та весело провести час. Журналісти Новини.LIVE проаналізувати вартість послуг, які вже готові надати готельєри й ресторатори, та підрахували скільки необхідно взяти із собою грошей, якщо ви плануєте  свій відпочинок в Одесі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB