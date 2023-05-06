Як зробити Одесу привабливим туристичним місцем після війни: думка експерта

Люди прогулююся вулицями Одеси. Фото: Новини.LIVE

Після війни Одеса та область мають потенціал стати привабливими туристичними місцями за приємними цінами. В регіоні не вистачає готелів, які б приймали туристів цілий рік.

Про це журналістці Новини.LIVE розповів експерт туристичного бізнесу Фазіль Аскеров.

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Інфраструктура та нові готелі з басейнами

Інфраструктура є ключовим фактором для розвитку туризму. Тому після війни варто відновлювати дороги та інші об’єкти, що забезпечують комфортний відпочинок туристів. Також варто побудувати нові готелі з басейнами біля моря, які будуть працювати майже круглий рік. Це стане привабливим пропозицією для туристів, які хочуть відпочити на морі у будь-яку пору року.

Створення великого курорту

Одеська область має потенціал для створення великого сучасного курорту. Створення великого курорту може забезпечити значний потік туристів та розвиток туристичної інфраструктури в області.

"Якщо порахувати кількість п’ятизіркових готелів на першій лінії біля моря, то їх буквально кілька. І це при тому, що в Україні понад 500 км морського узбережжя. Це дуже мало. Не треба боятися, що вони дорогі, адже поруч почнуть формувати та будувати інші об’єкти", — зазначив Фазіль Аскеров.

Переваги українського туризму

Україна має конкурентну перевагу перед іншими країнами світу. Туристи можуть насолоджуватися стравами, приготованими з місцевих продуктів, адже українська земля може нагодувати мільйони людей.

До початку літнього сезону залишається менш як три тижні, а Одеса вже готова приймати туристів та відпочивальників, попри воєнний стан у країні. Через закритий доступ до моря фірми, що спеціалізуються на послугах відпочинку, вже розробили цікаві маршрути та локації, де можна зупинитися на ночівлю, посмакувати місцеві страви, а також інформативно та весело провести час. Журналісти Новини.LIVE проаналізувати вартість послуг, які вже готові надати готельєри й ресторатори, та підрахували скільки необхідно взяти із собою грошей, якщо ви плануєте свій відпочинок в Одесі.