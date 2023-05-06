Как сделать Одессу привлекательным туристическим местом после войны: мнение эксперта

Люди прогуливаюсь по улицам Одессы. Фото: Новини.LIVE

После войны у Одессы и области есть потенциал стать привлекательными туристическими местами по приятным ценам. В регионе не хватает гостиниц, которые принимали бы туристов круглый год.

Об этом журналистке Новини.LIVE рассказал эксперт туристического бизнеса Фазиль Аскеров.

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Инфраструктура и новые отели с бассейнами

Инфраструктура является ключевым фактором в развитии туризма. Поэтому после войны следует восстанавливать дороги и другие объекты, обеспечивающие комфортный отдых туристов. Также стоит построить новые отели с бассейнами у моря, которые будут работать круглый год. Это станет привлекательным предложением для туристов, желающих отдохнуть на море в любое время года.

Создание большого курорта

Одесская область имеет потенциал для создания крупного курорта. Создание крупного курорта может обеспечить значительный поток туристов и развитие туристической инфраструктуры в области.

"Если сосчитать количество пятизвездочных отелей на первой линии у моря, то их буквально несколько. И это при том, что в Украине более 500 км морского побережья. Это очень мало. Не надо бояться, что они дорогие, ведь рядом начнут формировать и строить другие объекты", — отметил Фазиль Аскеров.

Преимущества украинского туризма

Украина имеет конкурентное преимущество перед другими странами мира. Туристы могут наслаждаться блюдами из местных продуктов, ведь украинская земля может накормить миллионы людей.

До начала летнего сезона остается менее трех недель, а Одесса уже готова принимать туристов и отдыхающих, несмотря на военное положение в стране. Через закрытый доступ к морю фирмы, специализирующиеся на услугах отдыха, уже разработали интересные маршруты и локации, где можно остановиться на ночлег, посмаковать местные блюда, а также информативно и весело провести время. Журналисты Новини.LIVE проанализировать стоимость услуг, которые уже готовы предоставить гостиницы и рестораторы, и подсчитали, сколько необходимо взять с собой денег, если вы планируете свой отдых в Одессе.