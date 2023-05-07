Одесситы могут получить до 1 млн грн на собственное дело

Одесситы в парке им.Горького Фото: Новини.LIVE

По программе "Собственное дело" уже приняты решения на 1 миллиард гривен. Одесситы могут присоединиться к правительственному проекту "єРабота" и получить финансирование на создание своего бизнеса.

Об этом сообщает Одесский областной центр занятости.

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По данным службы занятости, в течение 10 месяцев действия программы, решения по созданию нового бизнеса или развитию уже имеющегося, получили более 4,5 тысячи украинцев. Уже сейчас по программе предусмотрено создание более десяти тысяч новых рабочих мест.

Кто может подать заявку

Подать заявку на получение микрогранта в сумме от 50 до 250 тыс. грн могут как действующие предприниматели, так и люди, которые только планируют завести собственное дело. Заявление вместе с бизнес-планом можно подать через портал Дия. Там же можно ознакомиться со сроками подачи заявлений по каждой волне. Обязательным условием получения средств является создание 1-2 рабочих мест. Грантовые средства возвращаются государству путем уплаченных налогов и обязательных сборов в процессе деятельности в течение трех лет.

Учебные курсы по разработке бизнес-планов

В центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости желающие могут пройти обучающие курсы по разработке бизнес-планов для участия в программе. Занятия проводятся онлайн и офлайн. Чтобы прослушать курс, нужно обратиться в ближайший центр занятости или заполнить анкету. Продолжительность курса в зависимости от региона и выбранной программы составляет от 1 до 12 дней. Для зарегистрированных безработных обучение является бесплатным, все остальные могут обучаться за свой счет. Стоимость курса — от 220 грн до 2500 грн.

Напомним, в Одессе открыт юбилейный Центр помощи спасенным. Центры такого типа уже успешно работают в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Черновцах, Мукачево, Харькове, Херсоне и Полтаве.