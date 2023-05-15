Одесити можуть отримати гроші на підтримку бізнесу

Одесити біля міського фонтану. Фото: Новини.LIVE

В Одесі передбачено надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва. Для реалізації програми із міського бюджету передбачили 2 000 000 грн.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Кошти з бюджету міста передбачено на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проєктів у місті Одесі. А також часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками.

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Які підприємства можуть отримати фінансову підтримку:

зареєстровані як суб’єкти господарювання та здійснюють діяльність на території міста Одеси;

не перебувають на стадії ліквідації, не мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати;

дотримуються законодавства України про працю в частині розміру заробітної плати;

не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна та іншу діяльність, яка заборонена чинним законодавством України;

не отримували державну допомогу на загальну суму більше ніж 200 тисяч євро (в національній валюті за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, який діяв на дату отримання державної допомоги) в сукупності за будь-який трирічний період;

забезпечують співфінансування бізнес-плану, інноваційного проєкту власним коштом у розмірі не менше 50%.

Для участі в конкурсі необхідно надати заяву та пакет документів.

Перелік документів для участі у конкурсі:

заявка на участь у конкурсі (зразок додається) у двох примірниках;

бізнес-план або інвестиційний, інноваційний проєкт, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;

інформація про банківські реквізити;

засвідчена суб’єктом господарювання копія статуту (для юридичних осіб);

інформація про отримання державної допомоги (із зазначенням форми, строку та мети отримання);

довідки податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом.

Приймання заявок на участь у конкурсі з документами розпочинається з 15 травня 2023 року. Граничний строк подання заявок: 01 вересня 2023 року (включно).



За більш детальною інформацією звертатись за телефонами: 705-46-24, 705-46-23, 066 912 19 75 або на електронну пошту [email protected]

Нагадаємо, за програмою "Власна справа" вже ухвалено рішень на 1 мільярд гривень. Одесити можуть долучитися до урядового проєкту "єРобота" та отримати фінансування на створення свого бізнесу.