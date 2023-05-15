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Одесситы могут получить деньги на поддержку бизнеса

15 мая 2023 14:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесситы могут получить деньги в поддержку бизнеса
Одесситы возле городского фонтана. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одессе предусмотрено предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Для реализации программы из городского бюджета предусмотрено 2 000 000 грн.

Об этом сообщает Одесский городской совет.
Денежные средства из бюджета города предусмотрены на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства для реализации бизнес-планов, инвестиционных, инновационных проектов в городе Одессе. А также частичную компенсацию процентных ставок по кредитам, предоставляемым коммерческими банками.

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Какие предприятия могут получить финансовую поддержку:

  • зарегистрированы в качестве субъектов хозяйствования и осуществляют деятельность на территории города Одессы;
  • не находятся на стадии ликвидации, не имеют просроченную более шести месяцев задолженность перед государственным (местным) бюджетом, Пенсионным фондом Украины, фондами общеобязательного государственного социального страхования и не имеют просроченной задолженности по выплате заработной платы;
  • соблюдают законодательство Украины о труде в части размера заработной платы;
  • не осуществляют производство и/или реализацию оружия, алкогольных напитков и табачных изделий, обмен валюты, предоставление в аренду недвижимого имущества и другую деятельность, запрещенную действующим законодательством Украины;
  • не получали государственную помощь на общую сумму более 200 тысяч евро (в национальной валюте по официальному валютному курсу, установленному Национальным банком Украины, который действовал на дату получения государственной помощи) в совокупности за любой трехлетний период;
  • обеспечивают софинансирование бизнес-плана, инновационного проекта за свой счет в размере не менее 50%.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявление и пакет документов.

Список документов для участия в конкурсе:

  • заявка на участие в конкурсе (образец прилагается) в двух экземплярах;
  • бизнес-план или инвестиционный, инновационный проект, подписанный руководителем или уполномоченным лицом предприятия;
  • информация о банковских реквизитах;
  • заверенная субъектом хозяйствования копия устава (для юридических лиц);
  • информация о получении государственной помощи (с указанием формы, срока и цели получения);
  • справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетом.

Прием заявок на участие в конкурсе с документами начинается с 15 мая 2023 года. Предельный срок подачи заявок: 01 сентября 2023 (включительно).

За более подробной информацией обращаться по телефонам: 705-46-24, 705-46-23, 066 912 19 75 или по электронной почте [email protected]

Напомним, по программе "еРабота" уже приняты решения на 1 миллиард гривен. Одесситы могут присоединиться к правительственному проекту "еРабота" и получить финансирование на создание своего бизнеса.

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