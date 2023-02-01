Одесити можуть повідомляти про інтернет-наркокрамниці через чат-бот
Чат-бот "Стоп-наркотик" відновив свою роботу. Відтак одесити можуть надсилати адреси інтернет-магазинів із продажу заборонених речовин, зокрема у вигляді фото.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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Більше про чат-бот
Чат-бот "Стоп-наркотик" розробили спеціалісти Харківського національного університету внутрішніх справ у рамках проєкту "МРІЯ". Втім, з початку повномасштабного вторгнення проєкт змінив профіль і під назвою StopRussiaChannel | MRIYA спільно із волонтерами та громадянами зосередив діяльність на протидії поширенню фейків та інтернет-пропаганди ворога.
Наразі робота чат-бота з блокування онлайн-наркокрамниць відновлена. Долучитися до нього можна за посиланням.
"Крім того, є можливість надати інформацію про фізичну адресу, де, на думку користувача, продають наркотики. Усе це відбувається анонімно і допомагає швидко блокувати наркокрамниці", — йдеться в повідомленні.
Збут наркотиків
Нагадаємо, вісім одеситів заробляли на збуті наркотиків і психотропів близько чотирьох мільйонів гривень на місяць. Вони адміністрували три наркокрамниці в Інтернеті, де пропонували кокаїн, героїн, амфетамін, марки "ЛСД", екстазі та інше. Нині обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду.
Також ми писали, що Львівські патрульні виявили та затримали 38-річного мешканця Дніпропетровської області, який вже три роки перебуває у розшуку. Чоловіка підозрюють у повторному виробництві прекурсорів, це речовина, яку використовують під час виготовлення чи переробки наркотиків і психотропних речовин.
Фото Цензор.НЕТ