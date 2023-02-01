Одесситы могут сообщать об интернет-наркомагазинах через чат-бот
Чат-бот "Стоп-наркотик" возобновил свою работу. Так, одесситы могут посылать адреса интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ, в частности в виде фото.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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Больше о чат-боте
Чат-бот "Стоп-наркотик" разработать специалисты Харьковского национального университета внутренних дел в рамках проекта "МРІЯ". Впрочем, с начала полномасштабного вторжения проект сменил профиль и под названием StopRussiaChannel | MRIYA совместно с волонтерами и гражданами сосредоточил деятельность на противодействии распространению фейков и Интернет-пропаганды врага.
В настоящее время работа чат-бота по блокированию онлайн нарколавок восстановлена. Присоединиться к нему можно по ссылке.
"Кроме того, есть возможность предоставить информацию о физическом адресе, где, по мнению пользователя, продают наркотики. Все это происходит анонимно и помогает быстро блокировать нарколавки", — говорится в сообщении.
Сбыт наркотиков
Напомним, восемь одесситов зарабатывали на сбыте наркотиков и психотропов около четырех миллионов гривен в месяц. Они администрировали три нарколавки в Интернете, где предлагали кокаин, героин, амфетамин, марки "ЛСД", экстази и прочее. В настоящее время обвинительный акт в отношении трех фигурантов направлен в суд.
Также мы писали, что Львовские патрульные обнаружили и задержали 38-летнего жителя Днепропетровской области, который уже три года находится в розыске. Мужчину подозревают в повторном производстве прекурсоров, это вещество, используемое при изготовлении или переработке наркотиков и психотропных веществ.
Фото Цензор.НЕТ