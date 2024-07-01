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Одесити не бояться пропагандистських промов росіян — Братчук про заяву Вітязєвої

1 липня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Братчук прокоментував заяву Вітязєвої про Одесу: що сказав речник УДА
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Від російських діячів постійно лунають заяви про "захоплення", або "звільнення" Одеси. Так нещодавно й уродженка міста Вітязєва заговорила про те, що одеситів потрібно знищити, але попри це жителі та гості нашого міста залишаються сильними та рішучими у своєму прагненні до перемоги.

Про це в етері національного телемарафону повідомив української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Одесити знають, хто є справжнім патріотом свого міста і своєї країни. Немає колишніх одеситів — є справжні, ті, хто бореться за українську Одесу", — зазначив він.

Незламний дух Одеси

Одеса продовжує боротьбу за незалежність України попри всі труднощі. Жителі міста добре обізнані з тим, що відбувається, і їхні настрої чітко відображають справжню ситуацію та твердження: Одеса — це Україна. 

 "Одесити знають про ці пропагандистські заяви і реагують на них з гідністю. Вони не лише виживають, але й прагнуть перемогти, не даючи таким пропагандистам впливати на їхню рішучість і патріотизм", — наголосив речник УДА.

Нагадаємо, що журналістка Вітязєва, яка народилася в Одесі і переїхала до Москви, викликала хвилю обурення своїми словами про те, що "Одеса має бути без людей". Її висловлювання стали частиною ширшої російської пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію українських міст та деморалізацію населення.

Також ми писали, що на російському телебаченні вкотре лунає пропаганда "звільнення" Одеси та її приєднання до складу РФ. Так, пропагандист Соловйов пропонував обійняти посаду мера, начальника, губернатора та "просто хазяїна" міста ексдепутату Одеської облради Ігорю Маркову.

Одеса війна російські війська росіяни ЗМІ Одеська область пропаганда Новини Одеси Сергій Братчук

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