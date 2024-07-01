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Одесситы не боятся пропагандистских речей россиян — Братчук о заявлении Витязевой

1 июля 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Братчук прокомментировал заявление Витязевой об Одессе: что сказал спикер УГА
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

От российских деятелей постоянно раздаются заявления о "захвате" или "освобождении" Одессы. Так недавно и уроженка города Витязева заговорила о том, что одесситов нужно уничтожить, но вопреки этому жители и гости нашего города остаются сильными и решительными в своем стремлении к победе.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Одесситы знают, кто настоящий патриот своего города и своей страны. Нет бывших одесситов — есть настоящие, те, кто борется за украинскую Одессу", — отметил он.

Несокрушимый дух Одессы

Одесса продолжает борьбу за независимость Украины при всех трудностях. Жители города хорошо осведомлены о происходящем, и их настроения четко отражают настоящую ситуацию и утверждение: Одесса — это Украина.

"Одесситы знают об этих пропагандистских заявлениях и реагируют на них с достоинством. Они не только выживают, но и стремятся победить, не давая таким пропагандистам влиять на их решительность и патриотизм", — подчеркнул спикер УГА.

Напомним, что журналистка Витязева, родившаяся в Одессе и переехавшая в Москву, вызвала волну возмущения своими словами о том, что "Одесса должна быть без людей". Ее высказывания стали частью более широкой российской пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию украинских городов и деморализацию населения.

Также мы писали, что на российском телевидении в очередной раз раздается пропаганда "освобождения" Одессы и ее присоединения к составу РФ. Так, пропагандист Соловьев предлагал занять должность мэра, начальника, губернатора и "просто хозяина" города эксдепутата Одесского облсовета Игоря Маркова.

Одесса война российские войска россияне СМИ Одесская область пропаганда Новости Одессы Сергей Братчук

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