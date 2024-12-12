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Одесити не будуть лагодити водогін у Миколаєві — причина

12 грудня 2024 20:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеська фірма не буде ремонтувати водогін у Миколаєві
Ремонт водогону в Миколаєві. Фото: МикВісті
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Господарський суд Миколаївської області визнав недійсними договори між департаментом містобудування Миколаєва та одеською фірмою "Одесацпеценерго". Одесити мали відремонтувати міський водогін за 128 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення суду.

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Що відомо

Місто уклало з "Одесаспеценерго" договори про ремонт водогону на трьох ділянках. Завершити роботи мали до кінця року. Втім, виявилося, що пропозиції одеситів не відповідали вимогам тендеру. Зокрема, у підрядника не було відповідної техніки і транспорту. Крім того, з'ясувалося, що ціни на необхідні матеріали були завищені. 

Зазначимо, що роботи за договорами так і не розпочалися, й оплата бюджетних коштів не відбулася. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у миколаївських будинках з'явиться питна вода. Також ми писали про те, чому гальмує будівництво водогону для міста.

ремонт Миколаїв Миколаївська область водопостачання вода

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