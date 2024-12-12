Одеська фірма не буде ремонтувати водогін у Миколаєві

Ремонт водогону в Миколаєві. Фото: МикВісті

Господарський суд Миколаївської області визнав недійсними договори між департаментом містобудування Миколаєва та одеською фірмою "Одесацпеценерго". Одесити мали відремонтувати міський водогін за 128 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення суду.

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Що відомо

Місто уклало з "Одесаспеценерго" договори про ремонт водогону на трьох ділянках. Завершити роботи мали до кінця року. Втім, виявилося, що пропозиції одеситів не відповідали вимогам тендеру. Зокрема, у підрядника не було відповідної техніки і транспорту. Крім того, з'ясувалося, що ціни на необхідні матеріали були завищені.

Зазначимо, що роботи за договорами так і не розпочалися, й оплата бюджетних коштів не відбулася.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у миколаївських будинках з'явиться питна вода. Також ми писали про те, чому гальмує будівництво водогону для міста.