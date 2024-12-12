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Одесситы не будут чинить водопровод в Николаеве — причина

12 декабря 2024 20:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесская фирма не будет ремонтировать водопровод в Николаеве
Ремонт водопровода в Николаеве. Фото: НикВести
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Хозяйственный суд Николаевской области признал недействительными договоры между департаментом градостроительства Николаева и одесской фирмой "Одессацпецэнерго". Одесситы должны были отремонтировать городской водопровод за 128 млн. грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения суда.

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Что известно

Город заключил с "Одессаспецэнерго" договоры о ремонте водопровода на трех участках. Завершить работы должны были до конца года. Впрочем, оказалось, что предложения одесситов не отвечали требованиям тендера. В частности, у подрядчика не было соответствующей техники и транспорта. Кроме того, выяснилось, что цены на необходимые материалы были завышены.

Отметим, что работы по договорам так и не начались и оплата бюджетных средств не состоялась.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в николаевских домах появится питьевая вода. Также мы писали о том, почему тормозит строительство водопровода для города.

ремонт Николаев Николаевская область водоснабжение вода

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