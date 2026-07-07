Одесити про скорочення охоронної зони ЮНЕСКО: усі за і проти

Пам'ятник Дюку де Рішельє, який накрили для захисту. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Бєккєр Журналіст

В Одесі можуть переглянути охоронну зону ЮНЕСКО. Таку пропозицію висловили під час засідання постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва. На користь цього рішення навели аргумент, що чинні обмеження стримують розвиток міста, ускладнюють відновлення та створюють перешкоди для реалізації міських проєктів. Якщо не скоригувати межі охоронної зони зараз, мерія не зможе виконати взяті на себе зобов'язання, зокрема щодо відновлення існуючих будівель і спорудження нових.

Поки ініціатива лише обговорюється, журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, як до неї ставляться самі одесити та чи вважають вони, що межі охоронної зони варто переглянути.

Фінансування ЮНЕСКО

Головним аргументом на захист статусу ЮНЕСКО є можливість залучення коштів. Під час війни додаткові ресурси на відновлення стають актуальними як ніколи. Саме тому деякі одесити переконані, що охоронну зону варто не скорочувати, а навпаки — розширювати.

"Ні, потрібно лише розширювати культурну спадщину ЮНЕСКО. У нас стільки гарних будинків і архітектурних споруд. Забудови й розвиток також потрібні, але треба знаходити гармонію. Одеса — дуже гарне місто. Нам треба його відновлювати. Нам треба дуже багато грошей! ЮНЕСКО — це спонсорські кошти, якась допомога для відновлення", — коментує Марія.

Марія про потребу у фінансуванні. Фото: Новини.LIVE

Збереження історичного центру

Багато містян, які виступають проти скорочення охоронної зони ЮНЕСКО, насамперед наголошують на важливості збереження культурної спадщини. На їхню думку, Одеса вже має впізнавану історичну архітектуру, яку важливо зберегти.

"Ні, ну це брєд. Я не вважаю, що Одесі потрібні нові забудови. Я тут живу лише три місяці, але, очевидно, що це буде провал. Так само, як і з Києвом це було, коли почалися ці забудови і все перетворилося на одну бетонну стіну, з якої не видно сонця. Я проти", — ділиться Інна.

Інна про порівняння з Києвом. Фото: Новини.LIVE



Схожої думки дотримується і Тетяна. Вона вважає, що історична забудова — це історія, якою не можна нехтувати. На її думку, нові проєкти можуть бути потрібні місту, але вони не мають витісняти культурну спадщину.

"Ні, це ж культурна спадщина. Я, звісно, розумію, що тоді тут можуть оселитись багато людей, але то культурна спадщина. Від цього не можна відмовлятися. Це як генетичний код", — каже Тетяна.

Тетяна про генетичний код. Фото: Новини.LIVE

Реставрація пам'яток Одеси

Частина одеситів не підтримує скорочення зони ЮНЕСКО, однак звертає увагу на складність погоджень і бюрократію. Люди хочуть, щоб історичні будівлі зберігалися, але процес їхнього відновлення був зрозумілішим і швидшим. Відповідно ЮНЕСКО має реально допомагати місту, а не залишатись тільки статусом.

"Ні, не потрібно зменшувати зону ЮНЕСКО. Але може й так, бо наше місто або наша держава не може реставрувати, якщо ЮНЕСКО не дали згоду. Якщо вони нам будуть виділяти кошти, то це супер, а якщо ні — то ні. Для мене важливе збереження міста і історичних будівель, бо історія є цікавою і нам потрібно це зберегти", — підкреслює Ірина.

Ірина про згоду ЮНЕСКО на реставрування. Фото: Новини.LIVE



На складність процедур, через які реставрація пам’яток затягується, звертає увагу й депутат міської ради Анастасія Большедворова. Вона впевнена що перед тим, як змінювати межі охоронної зони, варто пояснити людям, що цей статус дає Одесі, а які процеси справді ускладнює.

"Я думаю, що треба розвивати ЮНЕСКО і розумітися всім, як воно насправді працює. Тому що в нас більшість людей взагалі не мають розуміння, що таке ЮНЕСКО, де його кордони і чим взагалі будуть його плюси чи мінуси. З одного боку, у нас багато пам’ятників архітектури, які просто вкрай необхідно ремонтувати, і через те, що вони мають статус пам’ятки архітектури, сьогодні через роботу нашого міністерства, Київ, це все супер мега ускладнено. А ЮНЕСКО — це класний, гарний статус, який може допомагати залучати гранти, інвестиції в Одесу", — пояснює епутат міської ради Анастасія Большедворова.

Депутат міської ради Анастасія Большедворова про плюси та мінуси ЮНЕСКО. Фото: Новини.LIVE

У підсумку більшість опитаних одеситів не підтримують ідею скорочення охоронної зони ЮНЕСКО. Вони вважають, що історичний центр потрібно зберігати, а проблеми з реставрацією та погодженнями варто вирішувати без втрати міжнародного статусу. Для містян важливо, щоб ЮНЕСКО був реальною можливістю для відновлення Одеси.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що історичний центр Одеси може розвиватись без втрати своєї автентичності. Архітектор Микола Чепелев вважає, що сучасні рішення не мають руйнувати спадщину, а стара забудова потребує ремонту, реновації та якісного відновлення.

Також Новини.LIVE писали про реакцію одеситів на мораторій російськомовного контенту в публічних місцях. Йдеться про ініціативу, яку мають розглянути на сесії Одеської міської ради 8 липня: у разі ухвалення рішення в місті можуть обмежити виконання музики, показ фільмів, театральних вистав, читання літератури та поширення іншого контенту російською мовою.