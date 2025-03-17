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Одесити сьогодні будуть без світла — кого торкнеться

17 березня 2025 10:13
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесити без світла - адреси відключень
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Хоча графіки відключення світла в Одесі сьогодні й не задіяні, проте багато містян залишаться без електрики через проведення планових ремонтних робіт. Відновити постачання обіцяють до 19:00.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Де саме немає світла

Через планові ремонтні роботи світла сьогодні немає за наступними адресами:

Південний РЕМ:

  • Інглезі, 1-3а,
  • Сімʼї Глодан, 18а, 27, 31. 

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

  • З 4-й по 55-у лінія на ж/м,
  • 28 Бригади, 2,
  • Міцкевича, 1-35,
  • Ак. Заболотного, 54-79,
  • Ак. Сахарова, 16-44,
  • Блажка В., 1-5,
  • Бувалкіна В., 30-75,
  • Висоцького, 1-25,
  • Вишнева, 1-43а,
  • Дем’янова, 1-13а,
  • Дніпровська, 1-40,
  • Донецька, 1-4,
  • Жоліо Кюрі, 1-25,
  • І. Луценка, 38, 47/1, 56,
  • Капітана Кузнєцова, 71а-102,
  • Керченська, 8-34, 101-131,
  • Бахмутська, 1-95,
  • Л. Українки, 1-28, 86а,
  • Котлєєвська, 13-18,
  • Луцька, 1-135,
  • Марсельська, 32-60,
  • Мелітопольська, 1-58б,
  • Перемоги, 1-87,
  • Пісочна, 1-172,
  • Ракетна, 1-18,
  • Рельєфна, 1-35,
  • Роздольна, 1-74,
  • Маріупольська, 1-19а,
  • С. Палія, 21, 77-134,
  • Серогодського, 1-73/корп.1,
  • Сімферопольська, 1-24,
  • Соляна, 1-85,
  • Степова, 1-14,
  • Центральна, 2-38,
  • Шептицького, 4-93,
  • Яблучна, 1-4,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15,
  • пров. Вишневий, 2а-14а,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • просп. В. Великого князя, 1а-59, 112-156. 

Роботи обіцяють закінчити до 17:00-19:00.

Центральний РЕМ:

  • Балківська, 1-36/корп.8, 117-143а,
  • В. Арнаутська, 80-111,
  • Зеленого П., 1-20,
  • Олексія Маркевича, 2-17,
  • Колонтаївська, 44-71,
  • М. Арнаутська, 86-113,
  • Мечникова, 2-14,
  • Новосельського, 1-64б,
  • О. Кутузакія, 39-64,
  • Ольгієвська,16/корп.18-27,
  • Пастера, 2-12,
  • Преображенська, 65-71,
  • Розумовського, 59, 61,
  • Середня, 38-66,
  • Сєченова, 3, 7, 9,
  • Скиданівська, 3-7/11,
  • Скісна, 42а-74/корп.76,
  • Старопортофранківська, 5-13, 25,
  • Торгова, 43, 45,
  • пров. 2-й Західний, 2, 226,
  • пров. 3-й Західний, 8-12, 255/гар,
  • пров. 4-й Західний, 11, 13, 15,
  • узвіз Ольгіївський 8а. 

Роботи завершать до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

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