Одесити без світла - адреси відключень

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Хоча графіки відключення світла в Одесі сьогодні й не задіяні, проте багато містян залишаться без електрики через проведення планових ремонтних робіт. Відновити постачання обіцяють до 19:00.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Через планові ремонтні роботи світла сьогодні немає за наступними адресами:

Південний РЕМ:

Інглезі, 1-3а,

Сімʼї Глодан, 18а, 27, 31.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

З 4-й по 55-у лінія на ж/м,

28 Бригади, 2,

Міцкевича, 1-35,

Ак. Заболотного, 54-79,

Ак. Сахарова, 16-44,

Блажка В., 1-5,

Бувалкіна В., 30-75,

Висоцького, 1-25,

Вишнева, 1-43а,

Дем’янова, 1-13а,

Дніпровська, 1-40,

Донецька, 1-4,

Жоліо Кюрі, 1-25,

І. Луценка, 38, 47/1, 56,

Капітана Кузнєцова, 71а-102,

Керченська, 8-34, 101-131,

Бахмутська, 1-95,

Л. Українки, 1-28, 86а,

Котлєєвська, 13-18,

Луцька, 1-135,

Марсельська, 32-60,

Мелітопольська, 1-58б,

Перемоги, 1-87,

Пісочна, 1-172,

Ракетна, 1-18,

Рельєфна, 1-35,

Роздольна, 1-74,

Маріупольська, 1-19а,

С. Палія, 21, 77-134,

Серогодського, 1-73/корп.1,

Сімферопольська, 1-24,

Соляна, 1-85,

Степова, 1-14,

Центральна, 2-38,

Шептицького, 4-93,

Яблучна, 1-4,

пров. 2-й Керченський, 1-15,

пров. Вишневий, 2а-14а,

пров. Пісочний, 1-4,

просп. В. Великого князя, 1а-59, 112-156.

Роботи обіцяють закінчити до 17:00-19:00.

Центральний РЕМ:

Балківська, 1-36/корп.8, 117-143а,

В. Арнаутська, 80-111,

Зеленого П., 1-20,

Олексія Маркевича, 2-17,

Колонтаївська, 44-71,

М. Арнаутська, 86-113,

Мечникова, 2-14,

Новосельського, 1-64б,

О. Кутузакія, 39-64,

Ольгієвська,16/корп.18-27,

Пастера, 2-12,

Преображенська, 65-71,

Розумовського, 59, 61,

Середня, 38-66,

Сєченова, 3, 7, 9,

Скиданівська, 3-7/11,

Скісна, 42а-74/корп.76,

Старопортофранківська, 5-13, 25,

Торгова, 43, 45,

пров. 2-й Західний, 2, 226,

пров. 3-й Західний, 8-12, 255/гар,

пров. 4-й Західний, 11, 13, 15,

узвіз Ольгіївський 8а.

Роботи завершать до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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