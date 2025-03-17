Одесити без світла - адреси відключень

Одесити сьогодні будуть без світла — кого торкнеться
Хоча графіки відключення світла в Одесі сьогодні й не задіяні, проте багато містян залишаться без електрики через проведення планових ремонтних робіт. Відновити постачання обіцяють до 19:00.
Про це повідомляє офіційний канал міста.
Де саме немає світла
Через планові ремонтні роботи світла сьогодні немає за наступними адресами:
Південний РЕМ:
- Інглезі, 1-3а,
- Сімʼї Глодан, 18а, 27, 31.
Роботи до 17:00.
Північний РЕМ:
- З 4-й по 55-у лінія на ж/м,
- 28 Бригади, 2,
- Міцкевича, 1-35,
- Ак. Заболотного, 54-79,
- Ак. Сахарова, 16-44,
- Блажка В., 1-5,
- Бувалкіна В., 30-75,
- Висоцького, 1-25,
- Вишнева, 1-43а,
- Дем’янова, 1-13а,
- Дніпровська, 1-40,
- Донецька, 1-4,
- Жоліо Кюрі, 1-25,
- І. Луценка, 38, 47/1, 56,
- Капітана Кузнєцова, 71а-102,
- Керченська, 8-34, 101-131,
- Бахмутська, 1-95,
- Л. Українки, 1-28, 86а,
- Котлєєвська, 13-18,
- Луцька, 1-135,
- Марсельська, 32-60,
- Мелітопольська, 1-58б,
- Перемоги, 1-87,
- Пісочна, 1-172,
- Ракетна, 1-18,
- Рельєфна, 1-35,
- Роздольна, 1-74,
- Маріупольська, 1-19а,
- С. Палія, 21, 77-134,
- Серогодського, 1-73/корп.1,
- Сімферопольська, 1-24,
- Соляна, 1-85,
- Степова, 1-14,
- Центральна, 2-38,
- Шептицького, 4-93,
- Яблучна, 1-4,
- пров. 2-й Керченський, 1-15,
- пров. Вишневий, 2а-14а,
- пров. Пісочний, 1-4,
- просп. В. Великого князя, 1а-59, 112-156.
Роботи обіцяють закінчити до 17:00-19:00.
Центральний РЕМ:
- Балківська, 1-36/корп.8, 117-143а,
- В. Арнаутська, 80-111,
- Зеленого П., 1-20,
- Олексія Маркевича, 2-17,
- Колонтаївська, 44-71,
- М. Арнаутська, 86-113,
- Мечникова, 2-14,
- Новосельського, 1-64б,
- О. Кутузакія, 39-64,
- Ольгієвська,16/корп.18-27,
- Пастера, 2-12,
- Преображенська, 65-71,
- Розумовського, 59, 61,
- Середня, 38-66,
- Сєченова, 3, 7, 9,
- Скиданівська, 3-7/11,
- Скісна, 42а-74/корп.76,
- Старопортофранківська, 5-13, 25,
- Торгова, 43, 45,
- пров. 2-й Західний, 2, 226,
- пров. 3-й Західний, 8-12, 255/гар,
- пров. 4-й Західний, 11, 13, 15,
- узвіз Ольгіївський 8а.
Роботи завершать до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комунальні послуги. А також про проблеми фінансування енергетики України.
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