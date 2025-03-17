Одесситы без света - адреса отключений

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЕК

Хотя графики отключения света в Одессе сегодня и не задействованы, однако многие горожане останутся без электричества из-за проведения плановых ремонтных работ. Восстановить поставки обещают до 19:00.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Где именно нет света

Из-за плановых ремонтных работ света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Инглези, 1-3а,

Семьи Глодан, 18а, 27, 31.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

С 4-й по 55-ю линия на ж/м,

28 Бригады, 2,

Мицкевича, 1-35,

Ак. Заболотного, 54-79,

Ак. Сахарова, 16-44,

Блажко В., 1-5,

Бувалкина В., 30-75,

Высоцкого, 1-25,

Вишневая, 1-43а,

Демьянова, 1-13а,

Днепровская, 1-40,

Донецкая, 1-4,

Жолио Кюри, 1-25,

И. Луценко, 38, 47/1, 56,

Капитана Кузнецова, 71а-102,

Керченская, 8-34, 101-131,

Бахмутская, 1-95,

Л. Украинки, 1-28, 86а,

Котлеевская, 13-18,

Луцкая, 1-135,

Марсельская, 32-60,

Мелитопольская, 1-58б,

Победы, 1-87,

Песочная, 1-172,

Ракетная, 1-18,

Рельефная, 1-35,

Раздольная, 1-74,

Мариупольская, 1-19а,

С. Палия, 21, 77-134,

Серогодского, 1-73/корп.1,

Симферопольская, 1-24,

Соляная, 1-85,

Степная, 1-14,

Центральная, 2-38,

Шептицкого, 4-93,

Яблочная, 1-4,

переулок 2-й Керченский, 1-15,

переулок Вишневый, 2а-14а,

переулок Песочный, 1-4,

просп. В. Великого князя, 1а-59, 112-156.

Работы обещают закончить до 17:00-19:00.

Центральный РЭС:

Балковская, 1-36/корп.8, 117-143а,

В. Арнаутская, 80-111,

Зеленого П., 1-20,

Алексея Маркевича, 2-17,

Колонтаевская, 44-71,

М. Арнаутская, 86-113,

Мечникова, 2-14,

Новосельского, 1-64б,

О. Кутузакия, 39-64,

Ольгиевская, 16/корп.18-27,

Пастера, 2-12,

Преображенская, 65-71,

Разумовского, 59, 61,

Средняя, 38-66,

Сеченова, 3, 7, 9,

Скидановская, 3-7/11,

Скосная, 42а-74/корп.76,

Старопортофранковская, 5-13, 25,

Торговая, 43, 45,

переулок 2-й Западный, 2, 226,

переулок 3-й Западный, 8-12, 255/гар,

переулок 4-й Западный, 11, 13, 15,

спуск Ольгиевский 8а.

Работы завершат до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммунальные услуги. А также о проблемах финансирования энергетики Украины.