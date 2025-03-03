Одесити сьогодні будуть без світла — коли повернуть електрику
3 березня 2025 11:00
Лампочка горить. Фото ілюстративне: rawpixel.com
Через плановий ремонт енергооб'єктів тисячі одеситів сьогодні залишилися до вечора без світла. Проте до 20:00 постачання абонентам обіцяють відновити.
Про це повідомляє офіційний канал міста.
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Північний РЕМ:
- Академіка Сахарова, 24-30, 40,44,
- Бувалкіна Владислава, 73, 75, 75/1, 75/129, 75/16, 75/20,
- Висоцького, 13-25.
Роботи завершать до 19:00.
- Вапняна, 1-47,
- Вапняне селище, 4-12,
- Праведників світу, 12-18/1,
- пров. 1-й Вапняний, 1-11а,
- пров. 1-й Ювілейний, 6,
- пров. 7-й Наявний, 4-10,
- пров. Любашовський, 1-19,
- пров. Ширяєвський, 21,28,
- пров. Севастопольський, 2-18.
Роботи до 20:00.
Південний РЕМ:
- Друга /Чорноморка/, 1-26,
- Миколи Троїцького, 3Б,
- Польова, 5-44,
- Проєктована, 6/1, 6/корп.9,
- Садова, 1-8,
- Симоненка, 2-30,
- Сьома, 1,2, 3,
- пров. 2-й Тупиковий, 3,13,17,
- пров. Приморський, 4,4/10,4/5,
- пров. Свободи, 51а, 31а,
- Левітана, 123А.
Роботи до 17:00
Центральний РЕМ:
- Балківська, 1-36,
- Олексія Маркевича (Князівська), 2-17,
- Зеленого Павла (Коблевська), 1-20,
- Манежна, 2,
- Мечникова, 2-30,
- Ніжинська, 12,
- Новосельського, 1-44,
- Ольгієвська, 2-37,
- Пастера, 1-18,
- Сєченова, 3,7,9,
- Скиданівська, 3-11,
- Старопортофранківська, 5-41,
- пров. 3-й Західний, 8-12,
- пров. 4-й Західний, 11-15,
- пров. Митракова, 1-13,
- узвіз Ольгіївський, 2-10.
Роботи до 18:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на воду у березні. А також про причини відключень вчора.
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