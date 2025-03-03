Лампочка горить. Фото ілюстративне: rawpixel.com

Через плановий ремонт енергооб'єктів тисячі одеситів сьогодні залишилися до вечора без світла. Проте до 20:00 постачання абонентам обіцяють відновити.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Північний РЕМ:

Академіка Сахарова, 24-30, 40,44,

Бувалкіна Владислава, 73, 75, 75/1, 75/129, 75/16, 75/20,

Висоцького, 13-25.

Роботи завершать до 19:00.

Вапняна, 1-47,

Вапняне селище, 4-12,

Праведників світу, 12-18/1,

пров. 1-й Вапняний, 1-11а,

пров. 1-й Ювілейний, 6,

пров. 7-й Наявний, 4-10,

пров. Любашовський, 1-19,

пров. Ширяєвський, 21,28,

пров. Севастопольський, 2-18.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ:

Друга /Чорноморка/, 1-26,

Миколи Троїцького, 3Б,

Польова, 5-44,

Проєктована, 6/1, 6/корп.9,

Садова, 1-8,

Симоненка, 2-30,

Сьома, 1,2, 3,

пров. 2-й Тупиковий, 3,13,17,

пров. Приморський, 4,4/10,4/5,

пров. Свободи, 51а, 31а,

Левітана, 123А.

Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:

Балківська, 1-36,

Олексія Маркевича (Князівська), 2-17,

Зеленого Павла (Коблевська), 1-20,

Манежна, 2,

Мечникова, 2-30,

Ніжинська, 12,

Новосельського, 1-44,

Ольгієвська, 2-37,

Пастера, 1-18,

Сєченова, 3,7,9,

Скиданівська, 3-11,

Старопортофранківська, 5-41,

пров. 3-й Західний, 8-12,

пров. 4-й Західний, 11-15,

пров. Митракова, 1-13,

узвіз Ольгіївський, 2-10.

Роботи до 18:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на воду у березні. А також про причини відключень вчора.