Одесситы сегодня будут без света — когда вернут электричество
3 марта 2025 11:00
Лампочка горит. Фото иллюстративное: rawpixel.com
Из-за планового ремонта энергообъектов тысячи одесситов сегодня остались до вечера без света. Однако до 20:00 снабжение абонентам обещают восстановить.
Об этом сообщает официальный канал города.
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Северный РЭС:
- Академика Сахарова, 24-30, 40,44,
- Бувалкина Владислава, 73, 75, 75/1, 75/129, 75/16, 75/20,
- Высоцкого, 13-25.
Работы завершат до 19:00.
- Известковая, 1-47,
- Известковый поселок, 4-12,
- Праведников мира, 12-18/1,
- переулок 1-й Известковый, 1-11а,
- переулок 1-й Юбилейный, 6,
- переулок 7-й Наличный, 4-10,
- переулок Любашовский, 1-19,
- переулок Ширяевский, 21,28,
- переулок Севастопольский, 2-18.
Работы до 20:00.
Южный РЭС:
- Вторая /Черноморка/, 1-26,
- Николая Троицкого, 3Б,
- Полевая, 5-44,
- Проектируемая, 6/1, 6/корп.9,
- Садовая, 1-8,
- Симоненко, 2-30,
- Седьмая, 1,2, 3,
- переулок 2-й Тупиковый, 3,13,17,
- переулок Приморский, 4,4/10,4/5,
- переулок Свободы, 51а, 31а,
- Левитана, 123А.
Работы до 17:00
Центральный РЭС:
- Балковская, 1-36,
- Алексея Маркевича (Княжеская), 2-17,
- Зеленого Павла (Коблевская), 1-20,
- Манежная, 2,
- Мечникова, 2-30,
- Нежинская, 12,
- Новосельского, 1-44,
- Ольгиевская, 2-37,
- Пастера, 1-18,
- Сеченова, 3,7,9,
- Скидановская, 3-11,
- Старопортофранковская, 5-41,
- переулок 3-й Западный, 8-12,
- переулок 4-й Западный, 11-15,
- переулок Митракова, 1-13,
- спуск Ольгиевский, 2-10.
Работы до 18:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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