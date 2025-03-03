Лампочка горит. Фото иллюстративное: rawpixel.com

Из-за планового ремонта энергообъектов тысячи одесситов сегодня остались до вечера без света. Однако до 20:00 снабжение абонентам обещают восстановить.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Северный РЭС:

Академика Сахарова, 24-30, 40,44,

Бувалкина Владислава, 73, 75, 75/1, 75/129, 75/16, 75/20,

Высоцкого, 13-25.

Работы завершат до 19:00.

Известковая, 1-47,

Известковый поселок, 4-12,

Праведников мира, 12-18/1,

переулок 1-й Известковый, 1-11а,

переулок 1-й Юбилейный, 6,

переулок 7-й Наличный, 4-10,

переулок Любашовский, 1-19,

переулок Ширяевский, 21,28,

переулок Севастопольский, 2-18.

Работы до 20:00.

Южный РЭС:

Вторая /Черноморка/, 1-26,

Николая Троицкого, 3Б,

Полевая, 5-44,

Проектируемая, 6/1, 6/корп.9,

Садовая, 1-8,

Симоненко, 2-30,

Седьмая, 1,2, 3,

переулок 2-й Тупиковый, 3,13,17,

переулок Приморский, 4,4/10,4/5,

переулок Свободы, 51а, 31а,

Левитана, 123А.

Работы до 17:00

Центральный РЭС:

Балковская, 1-36,

Алексея Маркевича (Княжеская), 2-17,

Зеленого Павла (Коблевская), 1-20,

Манежная, 2,

Мечникова, 2-30,

Нежинская, 12,

Новосельского, 1-44,

Ольгиевская, 2-37,

Пастера, 1-18,

Сеченова, 3,7,9,

Скидановская, 3-11,

Старопортофранковская, 5-41,

переулок 3-й Западный, 8-12,

переулок 4-й Западный, 11-15,

переулок Митракова, 1-13,

спуск Ольгиевский, 2-10.

Работы до 18:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на воду в марте. А также о причинах отключений вчера.