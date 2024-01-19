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Одесити відзначили Водохреще за старим стилем

19 січня 2024 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити відзначили Водохреще за старим стилем
Люди на пляжі Ланжерон. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Україні свято Водохреще за новоюліанським календарем уже пройшло 6 січня. Сьогодні, 19 січня, деякі православні святкують Хрещення Господнє за старим стилем. На пляжі Ланжерон одесити поринали у холодні морські води. 

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця події. 

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У день Водохреща, багато одеситів вирішили випробувати свою витривалість і пірнули у студені води Чорного моря. На пляжі Ланжерон зібралось близько двохсот людей, які прийшли зануритися або просто підтримати своїх друзів і родичів. Більшість з них одягнені у купальні костюми. На березі чергують рятувальники, водолази та медики. Речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко каже, що сьогодні в регіоні всього 6  офіційно затверджених локацій для купань.

"До нас звернулися органи влади, і оскільки ми рятувальники й відповідаємо за безпеку всіх громадян, для того, щоб забезпечити безпеку масового скупчення людей, було прийнято рішення про чергування. Сьогодні людей набагато менше ніж 6 січня. Рятувальники слідкують, за тими хто йде у воду. Не пускають людей на підпитку і в ластах", — сказала Марина Мартиненко.   

Речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Фото: Новини.LIVE

Температура повітря сьогодні в Одесі близько 5 градусів за Цельсієм, а температура води всього 8 °С. Однак це не злякало сміливців, які з радістю занурювалися у хвилі.

"Вода холодна, але настрій хороший. Ніскільки не страшно сьогодні. Коли вперше пірнав — було страшно, а зараз ні. Я з Овідіополя приїхав", — каже гість міста Володимир. 

Володимир. Фото: Новини.LIVE

Вода — чудова. Настрій — чудовий. Ми багато років ходили до "ковіда", потім перестали, а зараз знову почали.  Всім рекомендуємо пірнати", — кажуть подружня пара Валентина та Володимир. 

Подружжя Валентина та Володимир.Фото: Новини.LIVE

Одесити, що прийшли поринути у морські води, зазначають, що цього року відчутно тепліше. Більшість купаються на Водохреще постійно, але є й ті хто уперше.

"Купаюсь уперше Вода тепла, а повітря холодне, а сонце нам на радість. Бажаю всім одеситам здоров’я та мирного неба", — каже одесит Тихон. 

Тихон. Фото: Новини.LIVE

Серед людей є й ті, хто раніше поринав на Водохреще у води, але сьогодні цей ритуал  вперше провели у морі. Вони кажуть, що відчуття зовсім різні. 

"Все супер. Пірнаю на Водохреще уже 10 років. В морі вперше купався. До цього у Києві на Дніпрі. Різниця є: як мінімум хвилі, які відносять тебе", — каже Іван.  

Іван. Фото: Новини.LIVE

Водохреще — це християнське свято, яке відзначається 6 за новоюліанським та 19 січня за старим стилем. У цей день відбувається освячення води, яка вважається цілющою й охоронною. Багато вірян за звичаєм занурюються у воду у три рази, щоб очиститися від гріхів і зміцнити своє здоров’я.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні вперше святкували Водохреще за новим церковним календарем. Традиційно цього дня в Одесі проводяться масові занурення у море. Цей рік не став винятком, ось тільки ДСНС планує встановлювати намет на одному з міських пляжів двічі — 6 і 19 січня.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
Водохреща

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