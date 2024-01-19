Одесситы отметили Крещение Господне по старому стилю

Люди на пляже Ланжерон. Фото: Новини.LIVE

В Украине праздник Крещения по новоюлианскому календарю уже прошел 6 января. Сегодня, 19 января, некоторые православные празднуют Крещение Господне по старому стилю. На пляже Ланжерон одесситы погружались в холодные морские воды.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места события.

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В день Крещения многие одесситы решили испытать свою выносливость и нырнули в холодные воды Черного моря. На пляже Ланжерон собралось около двухсот человек, пришедших погрузиться или просто поддержать своих друзей и родственников. Большинство из них одеты в купальные костюмы. На берегу дежурят спасатели, водолазы и медики. Представитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко говорит, что сегодня в регионе всего 6 официально утвержденных локаций для купаний.

"К нам обратились органы власти, и поскольку мы спасатели и отвечаем за безопасность всех граждан, для того, чтобы обеспечить безопасность массового скопления людей, было принято решение о дежурстве. Сегодня людей гораздо меньше чем 6 января. Спасатели следят, за теми, кто идет в воду. Не пускают людей навеселе и в ластах", — сказала Марина Мартыненко.

Представитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко. Фото: Новини.LIVE

Температура воздуха сегодня в Одессе около +5 °С, а температура воды всего +8 °С. Однако это не испугало храбрецов, которые с радостью погружались в волны.

"Вода холодная, но настроение хорошее. Нисколько не страшно сегодня. Когда впервые нырял — было страшно, а сейчас нет. Я из Овидиополя приехал", — говорит гость города Владимир.

Владимир. Фото: Новини.LIVE

"Вода — отличная. Настроение прекрасное. Мы много лет ходили до "ковида", потом перестали, а сейчас снова начали. Всем рекомендуем нырять", — говорит супружеская пара Валентина и Владимир.

Супруги Валентина и Владимир. Фото: Новини.LIVE

Одесситы, которые пришли окунуться в морские воды, отмечают, что в этом году ощутимо теплее. Большинство купаются на Крещение постоянно, но есть и те, кто впервые.

"Покупаюсь впервые. Вода теплая, а воздух холодный, а солнце нам на радость. Желаю всем одесситам здоровья и мирного неба", — говорит одессит Тихон.

Тихон. Фото: Новини.LIVE

Среди людей есть и те, кто раньше погружался на Крещение в реку, но сегодня этот ритуал впервые провели в море. Они говорят, что ощущения совсем разные.

"Все супер. Ныряю на Крещение уже 10 лет. В море впервые купался. До этого в Киеве на Днепре. Разница есть: как минимум волны, которые относят тебя", — говорит Иван.

Иван. Фото: Новини.LIVE

Крещение — это христианский праздник, который отмечается 6 по новоюлианскому и 19 января по старому стилю. В этот день проходит освящение воды, которая считается целебной и оберегающей. Многие верующие по обычаю погружаются в воду три раза, чтобы очиститься от грехов и укрепить свое здоровье.

Напомним, в этом году в Украине впервые праздновали Крещение по новому церковному календарю. Традиционно в этот день в Одессе проводятся массовые погружения в море. Этот год не стал исключением, вот только ГСЧС планирует устанавливать палатку на одном из городских пляжей дважды — 6 и 19 января.