Одесити вирішать, чи перейменовувати парк Горького: як долучитись до опитування

Парк Горького. Фото: Новини.LIVE

Залишилось декілька днів до завершення громадських обговорень з питань перейменування об'єктів топоніміки в Одеській області. Опитування триватиме до 10 вересня 2023 року. Всього перейменувати планують 49 об’єктів топоніміки в різних районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Які вулиці планують перейменувати

Найбільше перейменувань очікується в Київському районі, далі йдуть вже Пересипський та Приморський, а найменше в Хаджибейському. В переліку є вулиці Сєрова, Мінська та Композитора Глинки, крім того, проголосувати можна й за зміну назви парку Горького.





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Як проходить голосування

Майже по всім новим запропонованим назвам вулиць одесити погоджуються зі змінами. Втім, деякі містяни не хочуть змінювати назву парку Горького на парк Дитячих мрій, а проспект Гагаріна на проспект Нескорених.



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Як долучитись до голосування

Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс "Громадське обговорення" на вебпорталі Одеської міської ради, який називається "Соціально активний громадянин". Процес обговорення відображається в режимі реального часу, щоб забезпечити прозорість та доступність інформації.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача із використанням електронної автентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

дата народження;

адреса місця проживання;

контактні дані для зв’язку з користувачем:

а) адреса електронної пошти;

б) номер мобільного телефону.

Електронне обговорення проводиться по кожному об’єкту топоніміки окремо шляхом вибору відповіді "Так" / "Ні" у спеціальній формі.

Нагадаємо, 2 вересня, в Одесі стартувало електронне голосування щодо перейменування вулиць міста. Наразі у переліку зазначено 39 об'єктів топоніміки, серед яких вулиці на честь культурних та наукових діячів, життя і діяльність яких пов’язані зі становленням та розвитком південної Пальміри.