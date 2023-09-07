Одесити вирішать, чи перейменовувати парк Горького: як долучитись до опитування
Залишилось декілька днів до завершення громадських обговорень з питань перейменування об'єктів топоніміки в Одеській області. Опитування триватиме до 10 вересня 2023 року. Всього перейменувати планують 49 об’єктів топоніміки в різних районах міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Які вулиці планують перейменувати
Найбільше перейменувань очікується в Київському районі, далі йдуть вже Пересипський та Приморський, а найменше в Хаджибейському. В переліку є вулиці Сєрова, Мінська та Композитора Глинки, крім того, проголосувати можна й за зміну назви парку Горького.
Як проходить голосування
Майже по всім новим запропонованим назвам вулиць одесити погоджуються зі змінами. Втім, деякі містяни не хочуть змінювати назву парку Горького на парк Дитячих мрій, а проспект Гагаріна на проспект Нескорених.
Як долучитись до голосування
Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс "Громадське обговорення" на вебпорталі Одеської міської ради, який називається "Соціально активний громадянин". Процес обговорення відображається в режимі реального часу, щоб забезпечити прозорість та доступність інформації.
Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача із використанням електронної автентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:
- дата народження;
- адреса місця проживання;
- контактні дані для зв’язку з користувачем:
а) адреса електронної пошти;
б) номер мобільного телефону.
Електронне обговорення проводиться по кожному об’єкту топоніміки окремо шляхом вибору відповіді "Так" / "Ні" у спеціальній формі.
Нагадаємо, 2 вересня, в Одесі стартувало електронне голосування щодо перейменування вулиць міста. Наразі у переліку зазначено 39 об'єктів топоніміки, серед яких вулиці на честь культурних та наукових діячів, життя і діяльність яких пов’язані зі становленням та розвитком південної Пальміри.