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Одесситы решат, переименовывать ли парк Горького: как присоединиться к опросу

7 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесситы решат, переименовывать ли парк Горького: как присоединиться к опросу
Парк Горького. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Осталось несколько дней до завершения общественных обсуждений по переименованию объектов топонимики в Одесской области. Опрос продлится до 10 сентября 2023 года. Всего переименовать планируют 49 объектов топонимики в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Какие улицы планируют переименовать

Больше переименований ожидается в Киевском районе, дальше идут уже Пересыпский и Приморский, а меньше всего в Хаджибейском. В списке есть улицы Серова, Минска и Композитора Глинки, кроме того, проголосовать можно и за изменение названия Горького парка.

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Как проходит голосование

Почти по всем новым предлагаемым названиям улиц одесситы соглашаются с изменениями. Впрочем, некоторые горожане не хотят менять название парка Горького на парк Детских мечтаний, а проспект Гагарина на проспект Непокоренных.

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Как присоединиться к голосованию

Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на веб-портале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.

Для создания онлайн-кабинета на веб-портале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения на веб-портале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме.

Напомним, 2 сентября, в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 39 объектов топонимики, среди которых улицы в честь культурных и научных деятелей, жизнь и деятельность которых связаны со становлением и развитием южной Пальмиры.

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