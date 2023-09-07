Одесситы решат, переименовывать ли парк Горького: как присоединиться к опросу

Парк Горького. Фото: Новини.LIVE

Осталось несколько дней до завершения общественных обсуждений по переименованию объектов топонимики в Одесской области. Опрос продлится до 10 сентября 2023 года. Всего переименовать планируют 49 объектов топонимики в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Какие улицы планируют переименовать

Больше переименований ожидается в Киевском районе, дальше идут уже Пересыпский и Приморский, а меньше всего в Хаджибейском. В списке есть улицы Серова, Минска и Композитора Глинки, кроме того, проголосовать можно и за изменение названия Горького парка.





1/3 _ 3

Как проходит голосование

Почти по всем новым предлагаемым названиям улиц одесситы соглашаются с изменениями. Впрочем, некоторые горожане не хотят менять название парка Горького на парк Детских мечтаний, а проспект Гагарина на проспект Непокоренных.



1/2 _ 2

Как присоединиться к голосованию

Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на веб-портале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.

Для создания онлайн-кабинета на веб-портале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения на веб-портале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

дата рождения;

адрес места жительства;

контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме.

Напомним, 2 сентября, в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 39 объектов топонимики, среди которых улицы в честь культурных и научных деятелей, жизнь и деятельность которых связаны со становлением и развитием южной Пальмиры.