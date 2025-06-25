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Головна Одеса Одесити вшанували пам'ять загиблих кримських татар — фото

Одесити вшанували пам'ять загиблих кримських татар — фото

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Дата публікації: 25 червня 2025 12:45
Акція в Одесі - містянам нагадали про хвилину мовчання та згадали загиблих у лавах ЗСУ кримських татар
Мітинг в Одесі. Фото: Анастасія
Ключові моменти Акція на дорозі Згадували вбитих кримських татар Хвилина мовчання

В Одесі на розі проспектів Шевченко та Лесі України (біля Обласної військової адміністрації) відбулась традиційна акцій "Вшануй.9:00". Цього разу активісти присвятили захід памʼяті загиблих кримських татар у лавах Сил безпеки і оборони України. 

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акцій.

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Акція на дорозі

Сьогодні десятки одеситів вийшли на акцію пам'яті по загиблим під час війни за незалежність України кримським татарам. Активісти перекривали дорогу з плакатами та пропонували водіям доєднатися до щоденної хвилини мовчання. Адже тисячі представників корінного народу окупованого Криму віддали свої життя у лавах ЗСУ.

Тому сьогодні замість гімну нашої держави над містом пролунав гімн кримсько-татарського народу.

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Учасниця акції. Фото: Анастасія
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Одеситам нагадали про кримців. Фото: Анастасія
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Акція в Одесі. Фото: Анастасія

Згадували вбитих кримських татар

Активісти сьогодні вшанували пам'ять як військових, так і цивільних кримських татар, які загинули внаслідок російської агресії. Зокрема, сьогодні згадали:

  • Рустема Мамут оглу Аблятіфов
  • Асана Сейдаметова
  • Артура Якубова
  • Джалалова Асана 
  • Сейрана Кадирова 
  • Зінура АМЄТКА, "Рей" 
  • Ісмета Сеітягаєва "Татарин"
  • Умера Волкова
  • Ібадуллаєва Ленура, "Шах"
  • Муждабаєва Руслана, "Татарин"
  • Абдулгафарова Марлена,
  • Надіра Тархана "Зима"
  • Решата Ахметова (цивільний).

Організатори акції наголошують: окрім згаданих героїв є чимало інших вбитих діячів кримсько-татарського народу, чиї імена, на жаль, фактично зникли з історії. Тому люди сьогодні вийшли з аркушами, на яких написано слово "Геноцид".

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Активісти нагадали про геноцид. Фото: Анастасія
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Мітинг біля ОВА. Фото: Анастасія
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Імена загиблих. Фото: Анастасія

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

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Одесити вийшли на акцію. Фото: Анастасія
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Автівки зупинялися. Фото: Анастасія

Нагадаємо, нещодавно ми писали про хвилину мовчання біля одеського Привозу. А також про акцію родичів полонених військових.

Одеса акція кримські татари Новини Одеси хвилина мовчання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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