Акція в Одесі - містянам нагадали про хвилину мовчання та згадали загиблих у лавах ЗСУ кримських татар

Мітинг в Одесі. Фото: Анастасія

В Одесі на розі проспектів Шевченко та Лесі України (біля Обласної військової адміністрації) відбулась традиційна акцій "Вшануй.9:00". Цього разу активісти присвятили захід памʼяті загиблих кримських татар у лавах Сил безпеки і оборони України.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акцій.

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Акція на дорозі

Сьогодні десятки одеситів вийшли на акцію пам'яті по загиблим під час війни за незалежність України кримським татарам. Активісти перекривали дорогу з плакатами та пропонували водіям доєднатися до щоденної хвилини мовчання. Адже тисячі представників корінного народу окупованого Криму віддали свої життя у лавах ЗСУ.

Тому сьогодні замість гімну нашої держави над містом пролунав гімн кримсько-татарського народу.

Учасниця акції. Фото: Анастасія

Одеситам нагадали про кримців. Фото: Анастасія

Акція в Одесі. Фото: Анастасія

Згадували вбитих кримських татар

Активісти сьогодні вшанували пам'ять як військових, так і цивільних кримських татар, які загинули внаслідок російської агресії. Зокрема, сьогодні згадали:

Рустема Мамут оглу Аблятіфов

Асана Сейдаметова

Артура Якубова

Джалалова Асана

Сейрана Кадирова

Зінура АМЄТКА, "Рей"

Ісмета Сеітягаєва "Татарин"

Умера Волкова

Ібадуллаєва Ленура, "Шах"

Муждабаєва Руслана, "Татарин"

Абдулгафарова Марлена,

Надіра Тархана "Зима"

Решата Ахметова (цивільний).

Організатори акції наголошують: окрім згаданих героїв є чимало інших вбитих діячів кримсько-татарського народу, чиї імена, на жаль, фактично зникли з історії. Тому люди сьогодні вийшли з аркушами, на яких написано слово "Геноцид".

Активісти нагадали про геноцид. Фото: Анастасія

Мітинг біля ОВА. Фото: Анастасія

Імена загиблих. Фото: Анастасія

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

Одесити вийшли на акцію. Фото: Анастасія

Автівки зупинялися. Фото: Анастасія

Нагадаємо, нещодавно ми писали про хвилину мовчання біля одеського Привозу. А також про акцію родичів полонених військових.