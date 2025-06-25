Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 25 червня, - коли ДТЕК відновлять постачання електрики

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: Кам'янська районна державна адміністрація

Сьогодні, 25 червня, десятки вулиць в Одесі до вечора залишаться без електрики через планові планові ремонтні роботи на мережах. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Варненська, 1-9,

Героїв Крут, 1-8б,

Дитяча, 1-6Д,

Євгена Танцюри, 2-10,

Іванова Ігоря, 2,

Комарова Михайла, 2-6,

Крутоярська, 21,

Люстдорфська дорога, 27-94,

Маршрутна, 1-9,

Ромашкова, 71,

Сухолиманна, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/2, 49, 51,

Філатова Академіка, 1-7/3,

пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;

пров. Каберне, 1/3, 4.

Роботи до 17:00-20:00.

Північний РЕМ:

2-а Пересипська, 3-30,

4-а Пересипська, 1-28,

5-а Пересипська, 2-35,

6-а Пересипська, 1-20,

7-а Пересипська, 6-13а,

9-а Пересипська, 3-14а,

Балтська дорога, 28, 153;

Долинська, 13-33/корп.4,

Заболотного Академіка, 57-67,

Кримська, 72, 74;

Палія Семена, 93,

просп. Князя Володимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1.

Роботи до 17:00-20:00.

Центральний РЕМ:

Афанасьєва Геннадія, 2-34, 82,

Болгарська, 35-70,

Болтенка Михайла, 17/19-92,

Бреуса, 42-61,

Гранітна, 5-23, 54-134А;

Єфимова, 14-30,

Запорізька, 20-32,

Складська, 21,

Фунтового Івана, 28,

пл. Олексіївська, 1-7, 11, 12/14, 13, 20;

пров. Вокзальний, 5,11,25;

пров. Товарний, 5-11.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.