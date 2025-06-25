Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 25 червня, - коли ДТЕК відновлять постачання електрики

Одесити сьогодні будуть без світла — адреси відключень
Сьогодні, 25 червня, десятки вулиць в Одесі до вечора залишаться без електрики через планові планові ремонтні роботи на мережах. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Варненська, 1-9,
- Героїв Крут, 1-8б,
- Дитяча, 1-6Д,
- Євгена Танцюри, 2-10,
- Іванова Ігоря, 2,
- Комарова Михайла, 2-6,
- Крутоярська, 21,
- Люстдорфська дорога, 27-94,
- Маршрутна, 1-9,
- Ромашкова, 71,
- Сухолиманна, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/2, 49, 51,
- Філатова Академіка, 1-7/3,
- пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;
- пров. Каберне, 1/3, 4.
Роботи до 17:00-20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а Пересипська, 3-30,
- 4-а Пересипська, 1-28,
- 5-а Пересипська, 2-35,
- 6-а Пересипська, 1-20,
- 7-а Пересипська, 6-13а,
- 9-а Пересипська, 3-14а,
- Балтська дорога, 28, 153;
- Долинська, 13-33/корп.4,
- Заболотного Академіка, 57-67,
- Кримська, 72, 74;
- Палія Семена, 93,
- просп. Князя Володимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1.
Роботи до 17:00-20:00.
Центральний РЕМ:
- Афанасьєва Геннадія, 2-34, 82,
- Болгарська, 35-70,
- Болтенка Михайла, 17/19-92,
- Бреуса, 42-61,
- Гранітна, 5-23, 54-134А;
- Єфимова, 14-30,
- Запорізька, 20-32,
- Складська, 21,
- Фунтового Івана, 28,
- пл. Олексіївська, 1-7, 11, 12/14, 13, 20;
- пров. Вокзальний, 5,11,25;
- пров. Товарний, 5-11.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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