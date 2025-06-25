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Головна Одеса Одесити сьогодні будуть без світла — адреси відключень

Одесити сьогодні будуть без світла — адреси відключень

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 10:25
Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 25 червня, - коли ДТЕК відновлять постачання електрики
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: Кам'янська районна державна адміністрація
Ключові моменти В кого немає світла Куди звертатись у разі відключення світла

Сьогодні, 25 червня, десятки вулиць в Одесі до вечора залишаться без електрики через планові планові ремонтні роботи на мережах. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Варненська, 1-9,
  • Героїв Крут, 1-8б,
  • Дитяча, 1-6Д,
  • Євгена Танцюри, 2-10,
  • Іванова Ігоря, 2,
  • Комарова Михайла, 2-6,
  • Крутоярська, 21,
  • Люстдорфська дорога, 27-94,
  • Маршрутна, 1-9,
  • Ромашкова, 71,
  • Сухолиманна, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/2, 49, 51,
  • Філатова Академіка, 1-7/3,
  • пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;
  • пров. Каберне, 1/3, 4. 

Роботи до 17:00-20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а Пересипська, 3-30, 
  • 4-а Пересипська, 1-28, 
  • 5-а Пересипська, 2-35, 
  • 6-а Пересипська, 1-20, 
  • 7-а Пересипська, 6-13а, 
  • 9-а Пересипська, 3-14а, 
  • Балтська дорога, 28, 153;
  • Долинська, 13-33/корп.4,
  • Заболотного Академіка, 57-67,
  • Кримська, 72, 74;
  • Палія Семена, 93,
  • просп. Князя Володимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1. 

Роботи до 17:00-20:00.

Центральний РЕМ:

  • Афанасьєва Геннадія, 2-34, 82,
  • Болгарська, 35-70,
  • Болтенка Михайла, 17/19-92,
  • Бреуса, 42-61,
  • Гранітна, 5-23, 54-134А;
  • Єфимова, 14-30,
  • Запорізька, 20-32,
  • Складська, 21,
  • Фунтового Івана, 28,
  • пл. Олексіївська, 1-7, 11, 12/14, 13, 20;
  • пров. Вокзальний, 5,11,25;
  • пров. Товарний, 5-11. 

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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