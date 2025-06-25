Массовое отключение света в Одессе сегодня, 25 июня, - когда ДТЭК возобновят поставки электричества

Работы на сетях. Фото иллюстративное: Каменская районная государственная администрация

Сегодня, 25 июня, десятки улиц в Одессе до вечера останутся без электричества из-за плановых плановых ремонтных работ на сетях. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Варненская, 1-9,

Героев Крут, 1-8б,

Детская, 1-6Д,

Евгения Танцюры, 2-10,

Иванова Игоря, 2,

Комарова Михаила, 2-6,

Крутоярская, 21,

Люстдорфская дорога, 27-94,

Маршрутная, 1-9,

Ромашковая, 71,

Сухолиманная, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/2, 49, 51,

Филатова Академика, 1-7/3,

переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;

переулок Каберне, 1/3, 4.

Работы до 17:00-20:00.

Северный РЭС:

2-я Пересыпская, 3-30,

4-я Пересыпская, 1-28,

5-я Пересыпская, 2-35,

6-я Пересыпская, 1-20,

7-я Пересыпская, 6-13а,

9-я Пересыпская, 3-14а,

Балтская дорога, 28, 153;

Долинская, 13-33/корп.4,

Заболотного Академика, 57-67,

Крымская, 72, 74;

Палия Семена, 93,

просп. Князя Владимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1.

Работы до 17:00-20:00.

Центральный РЭС:

Афанасьева Геннадия, 2-34, 82,

Болгарская, 35-70,

Болтенко Михаила, 17/19-92,

Бреуса, 42-61,

Гранитная, 5-23, 54-134А;

Ефимова, 14-30,

Запорожская, 20-32,

Складская, 21,

Фунтового Ивана, 28,

пл. Алексеевская, 1-7, 11, 12/14, 13, 20;

переулок Вокзальный, 5,11,25;

переулок Товарный, 5-11.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.