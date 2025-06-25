Массовое отключение света в Одессе сегодня, 25 июня, - когда ДТЭК возобновят поставки электричества

Одесситы сегодня будут без света — адреса отключений
Сегодня, 25 июня, десятки улиц в Одессе до вечера останутся без электричества из-за плановых плановых ремонтных работ на сетях. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Варненская, 1-9,
- Героев Крут, 1-8б,
- Детская, 1-6Д,
- Евгения Танцюры, 2-10,
- Иванова Игоря, 2,
- Комарова Михаила, 2-6,
- Крутоярская, 21,
- Люстдорфская дорога, 27-94,
- Маршрутная, 1-9,
- Ромашковая, 71,
- Сухолиманная, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/2, 49, 51,
- Филатова Академика, 1-7/3,
- переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;
- переулок Каберне, 1/3, 4.
Работы до 17:00-20:00.
Северный РЭС:
- 2-я Пересыпская, 3-30,
- 4-я Пересыпская, 1-28,
- 5-я Пересыпская, 2-35,
- 6-я Пересыпская, 1-20,
- 7-я Пересыпская, 6-13а,
- 9-я Пересыпская, 3-14а,
- Балтская дорога, 28, 153;
- Долинская, 13-33/корп.4,
- Заболотного Академика, 57-67,
- Крымская, 72, 74;
- Палия Семена, 93,
- просп. Князя Владимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1.
Работы до 17:00-20:00.
Центральный РЭС:
- Афанасьева Геннадия, 2-34, 82,
- Болгарская, 35-70,
- Болтенко Михаила, 17/19-92,
- Бреуса, 42-61,
- Гранитная, 5-23, 54-134А;
- Ефимова, 14-30,
- Запорожская, 20-32,
- Складская, 21,
- Фунтового Ивана, 28,
- пл. Алексеевская, 1-7, 11, 12/14, 13, 20;
- переулок Вокзальный, 5,11,25;
- переулок Товарный, 5-11.
Работы до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
Читайте Новини.LIVE!