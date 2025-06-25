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Главная Одесса Одесситы сегодня будут без света — адреса отключений

Одесситы сегодня будут без света — адреса отключений

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Дата публикации 25 июня 2025 10:25
Массовое отключение света в Одессе сегодня, 25 июня, - когда ДТЭК возобновят поставки электричества
Работы на сетях. Фото иллюстративное: Каменская районная государственная администрация
Ключові моменти У кого нет света Куда обращаться в случае отключения света

Сегодня, 25 июня, десятки улиц в Одессе до вечера останутся без электричества из-за плановых плановых ремонтных работ на сетях. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Варненская, 1-9,
  • Героев Крут, 1-8б,
  • Детская, 1-6Д,
  • Евгения Танцюры, 2-10,
  • Иванова Игоря, 2,
  • Комарова Михаила, 2-6,
  • Крутоярская, 21,
  • Люстдорфская дорога, 27-94,
  • Маршрутная, 1-9,
  • Ромашковая, 71,
  • Сухолиманная, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/2, 49, 51,
  • Филатова Академика, 1-7/3,
  • переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;
  • переулок Каберне, 1/3, 4.

Работы до 17:00-20:00.

Северный РЭС:

  • 2-я Пересыпская, 3-30,
  • 4-я Пересыпская, 1-28,
  • 5-я Пересыпская, 2-35,
  • 6-я Пересыпская, 1-20,
  • 7-я Пересыпская, 6-13а,
  • 9-я Пересыпская, 3-14а,
  • Балтская дорога, 28, 153;
  • Долинская, 13-33/корп.4,
  • Заболотного Академика, 57-67,
  • Крымская, 72, 74;
  • Палия Семена, 93,
  • просп. Князя Владимира Великого, 114/1, 122/1, 126/1.

Работы до 17:00-20:00.

Центральный РЭС:

  • Афанасьева Геннадия, 2-34, 82,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенко Михаила, 17/19-92,
  • Бреуса, 42-61,
  • Гранитная, 5-23, 54-134А;
  • Ефимова, 14-30,
  • Запорожская, 20-32,
  • Складская, 21,
  • Фунтового Ивана, 28,
  • пл. Алексеевская, 1-7, 11, 12/14, 13, 20;
  • переулок Вокзальный, 5,11,25;
  • переулок Товарный, 5-11.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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