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Главная Одесса Одесситы почтили память погибших крымских татар — фото

Одесситы почтили память погибших крымских татар — фото

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Дата публикации 25 июня 2025 12:45
Акция в Одессе - горожанам напомнили о минуте молчания и вспомнили погибших в рядах ВСУ крымских татар
Митинг в Одессе. Фото: Анастасия
Ключові моменти Акция на дороге Вспоминали убитых крымских татар Минута молчания

В Одессе на углу проспектов Шевченко и Леси Украины (возле Областной военной администрации) состоялась традиционная акция "Вшануй.9:00". На этот раз активисты посвятили мероприятие памяти погибших крымских татар в рядах Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акций.

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Акция на дороге

Сегодня десятки одесситов вышли на акцию памяти по погибшим во время войны за независимость Украины крымским татарам. Активисты перекрывали на дорогу с плакатами и предлагали водителям присоединиться к ежедневной минуте молчания. Ведь тысячи представителей коренного народа оккупированного Крыма отдали свои жизни в рядах ВСУ.

Поэтому сегодня вместо гимна нашего государства над городом прозвучал гимн крымско-татарского народа.

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Участница акции. Фото: Анастасия
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Одесситам напомнили о крымчанах. Фото: Анастасия
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Акция в Одессе. Фото: Анастасия

Вспоминали убитых крымских татар

Активисты сегодня почтили память как военных, так и гражданских крымских татар, погибших в результате российской агрессии. А именно:

  • Рустема Мамут оглу Аблятифова
  • Асана Сейдаметова
  • Артура Якубова
  • Джалалова Асана Джалалова
  • Сейрана Кадырова
  • Зинура Аметка, "Рей"
  • Исмета Сеитягаева "Татарин"
  • Умера Волкова
  • Ибадуллаева Ленура, "Шах"
  • Муждабаева Руслана, "Татарин"
  • Абдулгафарова Марлена,
  • Надира Тархана "Зима"
  • Решата Ахметова (гражданский).

Организаторы акции отмечают: кроме упомянутых героев есть немало других убитых деятелей крымско-татарского народа, чьи имена, к сожалению, фактически исчезли из истории. Поэтому люди сегодня вышли с листами, на которых написано слово "Геноцид".

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Активисты напомнили о геноциде. Фото: Анастасия
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Митинг возле ОВА. Фото: Анастасия
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Имена погибших. Фото: Анастасия

Минута молчания

Добавим, минута молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022. Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

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Одесситы вышли на акцию. Фото: Анастасия
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Машины останавливались. Фото: Анастасия

Напомним, недавно мы писали о минуте молчания возле одесского Привоза. А также об акции родственников пленных военных.

Одесса акция крымские татары Новости Одессы минута молчания
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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