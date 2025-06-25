Акция в Одессе - горожанам напомнили о минуте молчания и вспомнили погибших в рядах ВСУ крымских татар

Митинг в Одессе. Фото: Анастасия

В Одессе на углу проспектов Шевченко и Леси Украины (возле Областной военной администрации) состоялась традиционная акция "Вшануй.9:00". На этот раз активисты посвятили мероприятие памяти погибших крымских татар в рядах Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акций.

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Акция на дороге

Сегодня десятки одесситов вышли на акцию памяти по погибшим во время войны за независимость Украины крымским татарам. Активисты перекрывали на дорогу с плакатами и предлагали водителям присоединиться к ежедневной минуте молчания. Ведь тысячи представителей коренного народа оккупированного Крыма отдали свои жизни в рядах ВСУ.

Поэтому сегодня вместо гимна нашего государства над городом прозвучал гимн крымско-татарского народа.

Участница акции. Фото: Анастасия

Одесситам напомнили о крымчанах. Фото: Анастасия

Акция в Одессе. Фото: Анастасия

Вспоминали убитых крымских татар

Активисты сегодня почтили память как военных, так и гражданских крымских татар, погибших в результате российской агрессии. А именно:

Рустема Мамут оглу Аблятифова

Асана Сейдаметова

Артура Якубова

Джалалова Асана Джалалова

Сейрана Кадырова

Зинура Аметка, "Рей"

Исмета Сеитягаева "Татарин"

Умера Волкова

Ибадуллаева Ленура, "Шах"

Муждабаева Руслана, "Татарин"

Абдулгафарова Марлена,

Надира Тархана "Зима"

Решата Ахметова (гражданский).

Организаторы акции отмечают: кроме упомянутых героев есть немало других убитых деятелей крымско-татарского народа, чьи имена, к сожалению, фактически исчезли из истории. Поэтому люди сегодня вышли с листами, на которых написано слово "Геноцид".

Активисты напомнили о геноциде. Фото: Анастасия

Митинг возле ОВА. Фото: Анастасия

Имена погибших. Фото: Анастасия

Минута молчания

Добавим, минута молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022. Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

Одесситы вышли на акцию. Фото: Анастасия

Машины останавливались. Фото: Анастасия

Напомним, недавно мы писали о минуте молчания возле одесского Привоза. А также об акции родственников пленных военных.