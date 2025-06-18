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Головна Одеса Зупинися на хвилину — в Одесі вшанували пам'ять загиблих

Зупинися на хвилину — в Одесі вшанували пам'ять загиблих

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Дата публікації: 18 червня 2025 12:00
Акція "Вшануй.9:00" на честь загиблих від війни біля одеського Привозу
Хвилина мовчання біля Привозу. Фото: Наталія Михайленко
Ключові моменти Вшанування пам'яті загиблих Водії підтримували Хвилина мовчання

Сьогодні, 18 червня, на розі вулиць Європейської та Пантелеймонівської, біля "Привозу", в Одесі провели традиційну акцію пам'яті "Вшануй.9:00". Таким чином активісти хочуть нагадати містянам про хвилину мовчання на честь загиблих від збройної агресії.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

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Вшанування пам'яті загиблих

Від збройної агресії Росії за понад чотири роки війни загинули десятки тисяч українців. Військові віддають життя за незалежність на фронті, а цивільне населення потерпає від регулярних обстрілів. Організатори акції наголошують: аби вшанувати пам'ять цих людей багато не потрібно — просто зупинитися на одну хвилину та схилити голову.

Хвилина - фото 1
Учасники акції. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі нагадали водіям про хвилину мовчання по загиблих (фото) - фото 2
Акція біля Привозу. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі нагадали водіям про хвилину мовчання по загиблих (фото) - фото 3
Чоловік нагадує про хвилину мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Водії підтримували

На розі Європейської та Пантелеймонівської завжди дуже ускладнений рух, нерідко утворюються затори, особливо зранку, коли люди поспішають на роботу. Однак це не перешкодило водіям на дорозі  проявити солідарність, зупинитися та вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

В Одесі нагадали водіям про хвилину мовчання по загиблих (фото) - фото 4
Зупинись і вшануй! Фото: Наталія Михайленко
В Одесі нагадали водіям про хвилину мовчання по загиблих (фото) - фото 5
Акція пам'яті. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі нагадали водіям про хвилину мовчання по загиблих (фото) - фото 6
Дівчина зупиняє водіїв. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

В Одесі нагадали водіям про хвилину мовчання по загиблих (фото) - фото 7
Всі учасники. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі нагадали водіям про хвилину мовчання по загиблих (фото) - фото 8
Водії зупинились. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі нагадали водіям про хвилину мовчання по загиблих (фото) - фото 9
Дівчина посеред дороги. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.

Одеса дороги акція Новини Одеси хвилина мовчання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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