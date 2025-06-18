Акція "Вшануй.9:00" на честь загиблих від війни біля одеського Привозу

Зупинися на хвилину — в Одесі вшанували пам'ять загиблих
Сьогодні, 18 червня, на розі вулиць Європейської та Пантелеймонівської, біля "Привозу", в Одесі провели традиційну акцію пам'яті "Вшануй.9:00". Таким чином активісти хочуть нагадати містянам про хвилину мовчання на честь загиблих від збройної агресії.
Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.
Вшанування пам'яті загиблих
Від збройної агресії Росії за понад чотири роки війни загинули десятки тисяч українців. Військові віддають життя за незалежність на фронті, а цивільне населення потерпає від регулярних обстрілів. Організатори акції наголошують: аби вшанувати пам'ять цих людей багато не потрібно — просто зупинитися на одну хвилину та схилити голову.
Водії підтримували
На розі Європейської та Пантелеймонівської завжди дуже ускладнений рух, нерідко утворюються затори, особливо зранку, коли люди поспішають на роботу. Однак це не перешкодило водіям на дорозі проявити солідарність, зупинитися та вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
Хвилина мовчання
Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.
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