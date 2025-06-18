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Главная Одесса Остановись на минуту — в Одессе почтили память погибших

Остановись на минуту — в Одессе почтили память погибших

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Дата публикации 18 июня 2025 12:00
Акция "Вшануй.9:00" в честь погибших от войны возле одесского Привоза
Минута молчания возле Привоза. Фото: Наталья Михайленко
Ключові моменти Почтение памяти погибших Минута молчания Водители поддерживали

Сегодня, 18 июня, на углу улиц Европейской и Пантелеймоновской, возле "Привоза", в Одессе провели традиционную акцию памяти "Вшануй.9:00". Таким образом активисты хотят напомнить горожанам о минуте молчания в честь погибших от вооруженной агрессии.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

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Почтение памяти погибших

От вооруженной агрессии России за более чем четыре года войны погибли десятки тысяч украинцев. Военные отдают жизнь за независимость на фронте, а гражданское население страдает от регулярных обстрелов. Организаторы акции отмечают: чтобы почтить память этих людей, многого не нужно — просто остановится на одну минуту и преклонить голову.

Хвилина - фото 1
Участники акции. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе напомнили водителям о минуте молчания по погибшим (фото) - фото 2
Акция возле Привоза. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе напомнили водителям о минуте молчания по погибшим (фото) - фото 3
Мужчина напоминает о минуте молчания. Фото: Наталья Михайленко

Водители поддерживали

На углу Европейской и Пантелеймоновской всегда очень затруднено движение, нередко образуются пробки, особенно утром, когда люди спешат на работу. Однако это не помешало водителям на дороге проявить солидарность, остановиться и почтить память погибших минутой молчания.

В Одессе напомнили водителям о минуте молчания по погибшим (фото) - фото 4
Остановись и почти память погибших! Фото: Наталья Михайленко
В Одессе напомнили водителям о минуте молчания по погибшим (фото) - фото 5
Акция памяти. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе напомнили водителям о минуте молчания по погибшим (фото) - фото 6
Девушка останавливает водителей. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания

Добавим, в память о погибших ежедневно объявляется минута молчания по всей Украине, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

В Одессе напомнили водителям о минуте молчания по погибшим (фото) - фото 7
Все участники. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе напомнили водителям о минуте молчания по погибшим (фото) - фото 8
Водители остановились. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе напомнили водителям о минуте молчания по погибшим (фото) - фото 9
Девушка посреди дороги. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.

Одесса дороги акция Новости Одессы минута молчания
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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