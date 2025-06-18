Акция "Вшануй.9:00" в честь погибших от войны возле одесского Привоза

Остановись на минуту — в Одессе почтили память погибших
Сегодня, 18 июня, на углу улиц Европейской и Пантелеймоновской, возле "Привоза", в Одессе провели традиционную акцию памяти "Вшануй.9:00". Таким образом активисты хотят напомнить горожанам о минуте молчания в честь погибших от вооруженной агрессии.
Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.
Почтение памяти погибших
От вооруженной агрессии России за более чем четыре года войны погибли десятки тысяч украинцев. Военные отдают жизнь за независимость на фронте, а гражданское население страдает от регулярных обстрелов. Организаторы акции отмечают: чтобы почтить память этих людей, многого не нужно — просто остановится на одну минуту и преклонить голову.
Водители поддерживали
На углу Европейской и Пантелеймоновской всегда очень затруднено движение, нередко образуются пробки, особенно утром, когда люди спешат на работу. Однако это не помешало водителям на дороге проявить солидарность, остановиться и почтить память погибших минутой молчания.
Минута молчания
Добавим, в память о погибших ежедневно объявляется минута молчания по всей Украине, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.
Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.
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