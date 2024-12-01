Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять arrow

Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять

1 грудня 2024 11:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Обмеження водопостачання в Одесі сьогодні: адреси та час відключень
Людина миє руки. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі через ремонтні роботи сотні містян залишились без води ще з вечора. Постачання комунальники обіцяють поновити по обіді, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 1 грудня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:
Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять - фото 1
Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Обмежено подачу води з вечора за наступними адресами:

  • вул. 36-а лінія
  • вул. 36 лінія по 51 лінія

Води не буде до 14:00.

  • вул. Героїв оборони Одеси
  • вул. Баринштейна
  • вул. Цесевича

Води не буде до 15:00.

Сьогодні відключили воду містянам за наступними адресами:

  • вул. Розкидайлівська
  • вул. Балківська

Води не буде до 15:00.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, Усатівська сільська рада оголосила тендер на будівництво артезіанської свердловини за майже два мільйони гривень.Також в Одесі запровадили нові тарифи на проїзд у міському електротранспорті.

Одеса Одеська область вода Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:55 Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять

Термінова новина

11:53 У мобільному застосунку Monobank стався збій

11:51 Новий очільник Євроради Антоніу Кошта приїхав до Києва

11:45 КНДР передала Росії нові РСЗВ — чим це загрожує Харкову

11:28 На Одещині засудили жінку, яка здавала позиції ТЦК

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

11:19 Зеленський розповів, чим РФ обстрілювала Україну цього тижня

11:16 Дев'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:05 В Україні 33 роки тому голосували за незалежність — як це було

10:55 На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

11:55 Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять

Термінова новина

11:53 У мобільному застосунку Monobank стався збій

11:51 Новий очільник Євроради Антоніу Кошта приїхав до Києва

11:45 КНДР передала Росії нові РСЗВ — чим це загрожує Харкову

11:28 На Одещині засудили жінку, яка здавала позиції ТЦК

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

11:19 Зеленський розповів, чим РФ обстрілювала Україну цього тижня

11:16 Дев'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:05 В Україні 33 роки тому голосували за незалежність — як це було

10:55 На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК