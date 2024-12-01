Ограничение водоснабжения в Одессе сегодня: адреса и время отключения

Человек моет руки. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе из-за ремонтных работ сотни горожан остались без воды еще с вечера. Снабжение коммунальщики обещают возобновить после обеда, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

Ограничена подача воды с вечера по следующим адресам:

ул. 36-я линия

ул. 36 линия по 51 линия

Воды не будет до 14:00.

ул. Героев обороны Одессы

ул. Баринштейна

ул. Цесевича

Воды не будет до 15:00.

Сегодня отключили воду горожанам по следующим адресам:

ул. Разкидайловская

ул. Балковская

Воды не будет до 15:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, Усатовский сельский совет объявил тендер на строительство артезианской скважины почти за два миллиона гривен. Также в Одессе ввели новые тарифы на проезд в городском электротранспорте.