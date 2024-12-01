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Одесситы со вчерашнего дня без воды — когда восстановят

1 декабря 2024 11:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ограничение водоснабжения в Одессе сегодня: адреса и время отключения
Человек моет руки. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе из-за ремонтных работ сотни горожан остались без воды еще с вечера. Снабжение коммунальщики обещают возобновить после обеда, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Ограничена подача воды с вечера по следующим адресам:

  • ул. 36-я линия
  • ул. 36 линия по 51 линия

Воды не будет до 14:00.

  • ул. Героев обороны Одессы
  • ул. Баринштейна
  • ул. Цесевича

Воды не будет до 15:00.

Сегодня отключили воду горожанам по следующим адресам:

  • ул. Разкидайловская
  • ул. Балковская

Воды не будет до 15:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, Усатовский сельский совет объявил тендер на строительство артезианской скважины почти за два миллиона гривен. Также в Одессе ввели новые тарифы на проезд в городском электротранспорте.

Одесса Одесская область вода Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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