Не сплачують за комірне: одесити заборгували 2,5 мільярда гривень.

Людина хоче здійснити переказ коштів. Фото: Новини.LIVE

Станом на 1 серпня 2024 року, загальна заборгованість населення Одеси за спожиті житлово-комунальні послуги досягла 2,5 мільярда гривень. Цей борг суттєво впливає на якість надання цих послуг та життєдіяльність міста.

Про це у суботу, 3 серпня, повідомив директор Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

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За його словами борг за спожиті житлово-комунальні послуги в житлових будинках, становить 407 мільйонів гривень. Загальна заборгованість одеситів перед підприємствами паливно-енергетичного комплексу сягає 2,1 мільярда гривень.

Найбільша частка боргу — 1,2 мільярда гривень — стосується заборгованості за теплопостачання перед комунальним підприємством тепломережі міста Одеси. За водопостачання та водовідведення перед філією Інфокс-водоканал ТОВ "Інфокс" борг становить 223,9 мільйона гривень. Заборгованість за розподіл газу перед акціонерним товариством "Одесагаз" складає 88 мільйонів гривень, а за споживання електроенергії перед ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія" — 540 мільйонів гривень.

Одеситів закликають погасити борг

Директор Департаменту міського господарства звернувся до мешканців з проханням вчасно сплачувати за спожиті послуги. Адже, за його словами, несплата комунальних рахунків напряму впливає на якість обслуговування, задоволення життєвих потреб населення та життєдіяльність міста в цілому. Це стосується не лише постачання води, світла, газу та тепла, а й прибирання вулиць, вивезення сміття та ліквідації наслідків ворожих атак.

"Заборгованість населення в оплаті комунальних послуг напряму впливає на якість обслуговування одеситів. Гроші, що заборгувало населення, могли б бути спрямовані на покращення якості надання комунальних послуг, підтримку загальноміської системи комунальних послуг, на заміну комунікації чи купівлю необхідного обладнання", — сказав Леонід Гребенюк.

Він додав, що зараз замість прямих обов'язків, підприємства вимушені вишукувати різні можливості, латати дірки та знаходити кошти, щоб розрахуватись з боргами перед постачальниками енергоресурсів та матеріалів.